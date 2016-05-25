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Yaşam

20 yıldır saç uzatıyorlar

'Çinli Rapunzeller' olarak bilinen bir grup kadın, ortalama 3.5 metre uzunluğundaki saçlarıyla Çin'in en büyük derdi AIDS'e dikkat çekmeye çalışıyor.

25 Mayıs 2016 22:10

Dünyanın en tuhaf farkındalık projelerinden biri, yine Çin'den geldi. 'Çinli Rapunzeller' olarak bilinen 8 kadın, ülkenin en büyük problemi olan AIDS'e dikkat çekmek için bir süredir Çin'in çeşitli bölgelerini ziyaret ediyorlar.

Bu ziyaretler beraberinde ilginç görüntüler de getiriyor elbette... Saçlarını ayda bir yıkayan kadınlar, dünyaya geleneksel güzelliği göstermek istediklerini söylüyorlar.

Çin'de saç uzatmak eski bir gelenek. Özellikle Çin'in Huangluo Köyü'nde bulunan Yao kadınlarının uzun saç saplantısı olduğunu söylemek mümkün. İnanışa göre uzun saç, uzun ömür ve zenginlik getiriyor. Ve yine inanışa göre, uzun saçlı kadınlar saçlarını hayatlarında yalnızca bir kez, evlenmeden önce kesebiliyorlar. Saçlarını çeşitli modellerde kullanarak evli, bekar, çocuklu ya da çocuksuz olduklarını gösterebiliyorlar. 

Çin'de her yıl düzenlenen uzun saç festivali bile var.

 

 

 

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