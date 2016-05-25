20 yıldır saç uzatıyorlar

Dünyanın en tuhaf farkındalık projelerinden biri, yine Çin'den geldi. 'Çinli Rapunzeller' olarak bilinen 8 kadın, ülkenin en büyük problemi olan AIDS'e dikkat çekmek için bir süredir Çin'in çeşitli bölgelerini ziyaret ediyorlar.

Bu ziyaretler beraberinde ilginç görüntüler de getiriyor elbette... Saçlarını ayda bir yıkayan kadınlar, dünyaya geleneksel güzelliği göstermek istediklerini söylüyorlar.

Çin'de saç uzatmak eski bir gelenek. Özellikle Çin'in Huangluo Köyü'nde bulunan Yao kadınlarının uzun saç saplantısı olduğunu söylemek mümkün. İnanışa göre uzun saç, uzun ömür ve zenginlik getiriyor. Ve yine inanışa göre, uzun saçlı kadınlar saçlarını hayatlarında yalnızca bir kez, evlenmeden önce kesebiliyorlar. Saçlarını çeşitli modellerde kullanarak evli, bekar, çocuklu ya da çocuksuz olduklarını gösterebiliyorlar.

Çin'de her yıl düzenlenen uzun saç festivali bile var.