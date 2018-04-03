20 yılda 5 bin sokak kedisini tedavi ettirdi

İzmir'de yaşayan Yıldız Şişli, 20 yıldır sokaklarda kötü şartlarda yaşayan kedilere yardım ediyor. Emekli maaşının büyük kısmını hayvanların sağlığına kavuşması için ayıran Şişli, sokaklarda bulduğu hasta, yaralı ya da muhtaç durumdaki kedileri veterinere götürerek tedavilerini yaptırıyor.

Birgün'de yer alan habere göre, Karşıyaka ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki bir çocuk annesi Şişli, uzun yıllar Almanya'da çalıştıktan sonra 1997 yılında Türkiye'ye dönüş yaptı.

İlk zamanlar sadece evinde baktığı kedilerle ilgilenen Şişli, zaman içinde sokaklarda kötü şartlarda yaşayan kedilerin durumlarından etkilenerek hayatını onlara adadı.

Yerel Hayvan Koruma Gönüllüsü de olan Şişli, topluma da hayvan sevgisini aşılamak için çalışmalar yapmaya başladı.

Önce evdeki, sonra sokaktaki kedilerle ilgileniyor

Güne evinin içindeki ve balkonundaki kedilerle ilgilenerek başlayan Şişli, daha sonra sokaklara çıkarak yaralı ve muhtaç kedileri arıyor.

Tüm gününü sokaklarında geçiren Şişli, bir yandan kedileri beslerken diğer yandan da tedaviye ihtiyacı olan hayvanları Karşıyaka Belediyesi Veteriner Kliniğine götürüyor. Şişli, yaptığı işin topluma örnek olması için yaralı kedileri veterinere toplu taşıma araçlarıyla taşıyor.

Şişli, emekli maaşının büyük bir kısmını sokak kedilerinin bakımı için harcıyor. Kedileri tedavi sürecinde de yalnız bırakmayan Şişli, yaptığı çalışma sayesinde haftada en az 5 kedinin hayata tutunmasını sağlıyor.

20 yılda yaklaşık 5 bin kediyi tedavi ettirdi

Yıldız Şişli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının küçük yaşlarda kendisine kedi sevgisini aşıladığını, yoğun iş hayatı nedeniyle uzun yıllar bu sevgisine ara verdiğini, Türkiye'ye yerleştikten sonra yeniden onlarla ilgilenmeye başladığını söyledi.

20 yılda yaklaşık 5 bin kediyi tedavi ettirdiğini dile getiren Yıldız, "Bir kedinin ayağı kangren olup tedavi edince ya da bir kediye su verince ben rahat uyuyorum. Mesela yağmur yağınca ben dışarıdaki kedi ve diğer hayvanları düşünüyorum. Çok uykum olsa bile beni uyku tutmuyor. Hava biraz açsın seviniyorum." dedi.

Torunu ve oğlunu görmek için Almanya'ya gittiği zaman baktığı kediler nedeniyle en fazla 10 gün kaldığını anlatan Şişli, o süre boyunca da aklının hep sokaklardaki can dostlarında kaldığını ifade etti.

Hayvanlara şiddet uygulandığı zaman çok üzüldüğünü vurgulayan Şişli, şöyle konuştu:

"Onlara insan demiyorum. Allah'ın onların yüreklerine merhamet vermesini diliyorum. Bu kadar zalimlik olmaz, merhamet olmayınca yapacak bir şey yok. Hayvanları sevmeyen insanları da sevemez. İnsanlar onlara canlı gözüyle baksın, onlar bize Allah'ın emaneti. Ben onların duaları sayesinde bu kadar sağlıklı olduğumu düşünüyorum. Ölünceye kadar onlara bakacağım."

Şişli, kedilerin bakımı konusunda komşularının da kendisine destek verdiğini, kedi sevgisini yakın çevresi başta olmak üzere birçok kişiye aşıladığı için çok mutlu olduğunu aktardı.

Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Çağlayan İnanlı, Şişli'nin ilerleyen yaşına rağmen kediler için yaptığı fedakarlıklar nedeniyle tüm hayvanseverlere örnek gösterdiklerini kaydederek "Yıldız Hanım sahipsiz hayvanların gönüllü meleği, bizim kliniğimizin de vazgeçilmezi. İki gün görmesek merak edip arıyoruz." dedi.