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Yaşam

20 yıl önceki üyeye 'borcunuz var' yazısı

Adana Kahveciler Odası, 20 yıl önce odadan ayrılan Abdullah Arslan'a üyelik aidatını ödemediği gerekçesiyle borç yazısı gönderdi

03 Mart 2014 22:30

Hikmet Durgun

Adana Kahveciler Odası, 20 yıl önce üyeleri olan bir kişiye üye aidatını vermediği gerekçesiyle 1170 TL'lik üyelik parasını istedi. Kendisinden para istenen Abdullah Arslan, “21 yıl önce ben çay ocağımı kapatınca maliyeden tüm kayıtlarımı sildim odaya herhangi bir borcum yok” dedi.

Adana Kahveciler Odası, Aslan’a “1170 TL aidat borcunuzu ödeyin. Borcunuzu 7 gün içerisinde ödememeniz halinde icraya verileceksiniz” diye tebligatname gönderdi. Yaşanan duruma itiraz edeceğini belirten Arslan,”1984 yılında Adana’da kent merkezinde bir yıl çay ocağını işlettiğim için Adana Kahveciler Odası'na üye oldum ve üyelik paramı da peşin verdim 1 yılın. Çay ocağını kapatınca maliyede kaydımı sildim. Maliyede kaydım silindiği takdirde Kahveciler odasında da üyeliğim normalde silinir. Ayrıca şimdiye kadar odadan bana herhangi bir uyarı gelmedi 'Borcunuz var' veya 'Üyemizsiniz' diye. Benim odaya herhangi bir borcum yoktur. Bu borca itiraz edeceğim” diye konuştu.

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