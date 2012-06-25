20 yıl boyunca iki ayrı aileyi idare etti!

İngiltere’nin Hertfordshire bölgesinde yaşayan Andrew Ingham’ın 20 yıl boyunca 12 çocuğunun anneleri iki ayrı kadını birbirlerinden habersiz idare ettiği ortaya çıktı.

Gerçek, süpermarket işleten Andrew Ingham’ın (50) geçen yıl kendisinden şüphelenen çocuklarının peşine düşmesiyle aydınlandı.

20 dakikalık mesafede iki ayrı ailesi olan Ingham’ın çocukları, Facebook üzerinden babalarına dair topladıkları ipuçlarını birleştirerek sevgilisi Anita Barrett (42) ve dört kardeşini buldu.

Milliyet gazetesinin haberine göre gerçeği Ingham’ın 30 yıllık eşi olan anneleri Jacqueline’e (48) anlatan çocuklar, iki kadının bir araya gelmesini sağladı. Yalanı ortaya çıkınca bunalıma giren Ingham üç ay sonra intihar etti.