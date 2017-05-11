20 yaşında, First Class'ta uçmak için para alıyor

Gençlerin iş hayatına atılmadan cep harçlığı çıkartmak için garsonluk ya da asistanlık gibi işler yapmaları çok olağandır. Ancak 20 yaşındaki Alex Macheres için durum çok farklı.

Kendisini bir havacılık tutkunu olarak tanımlayan Macheres, birçok kişinin deneyimlemek için üzerine para verdiği bir iş yaparak para kazanıyor: Genellikle First Class'ta uçarak dünyayı gezmek.

Macheres'in mesleği, havayolu şirketlerinin yeni aldıkları ya da iç mekanı yeni tasarlanan uçakların first, business ve ekonomi kabinlerinin konforunu alıcısına teslim edilmeden önce test etmek.

Üstelik, bu uçuşlar test amaçlı olduğundan genellikle de uçağın tek yolcusu oluyor.

Business Insider'a konuşan Macheres, mesleğini havacılık uzmanlığı olarak tanımlıyor.

14 yaşından bu yana BBC, Sky News ve CNN gibi birçok uluslararası medya kuruluşuna yorumculuk da yapmış:

"İçimde seyahat etme virüsüyle doğmuşum. Daha ufacık çocukken elimle gökyüzünü gösterdiğim videolar var. Oysa ailemde de havacılıkla uğraşan kimse yok. Yani, bu ailede birşey değil. 8 yaşlarındayken ailem havayolu şirketlerinin güvenlik videosunu beş farklı dilde ezbere söylememle dalga geçerdi."

Macheres, okumayı sökmesinden bu yana havacılıkla ilgili tüm yayınları takip etmiş ve özellikle İngiliz iş adamı Richard Branson'ı kendine örnek almış.

Henüz 16 yaşındayken Sky News'la sözleşme yaparak, buranın kadrolu havacılık yorumcusu olmuş. Mesleğine daha fazla zaman ayırmak için de okuluna yarı zamanlı devam etmeye karar vermiş.

Macheres, liseyi bitirir bitirmez, eğitim hayatına son vermiş ve havacılık sektöründe tam zamanlı çalışmaya başlamış.

Şimdi ise uçak üreticileriyle, yeni uçakların teslimatı öncesindeki test aşamasında birlikte çalışıyor.

Macheres, alıcıya teslim edilmeden önce tüm kabinlerde koltukların ve kabinin konfor düzeyini ve yolcuya sunduğu deneyimleri test ediyor.

Elbette, bu testler için deneyimi baştan aşağı yaşıyor.

Bu deneyime sadece kabinde yolculuk değil, aynı zamanda biletli bir yolcu gibi havaalanlarında uçuş öncesi dinlenme olanağı tanıyan salonları, kabin içinde şampanyadan yemeklere yapılan ikramları ve uçak içi eğlence sistemleri de dahil.

Seyahat etmediği zamanlarda ise ya havacılık sektörüyle ilgili son gelişmeleri takip ediyor ya da sosyal medya üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtlıyor.