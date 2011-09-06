20 TL ile aile geçindirmek

T24 - Hevsel Bahçeleri’ndeki soğan, domates, salatalık tarlalarında çalışan kadın işçiler, günlük 9 saatlik çalışmaya karşılık aldıkları 20 TL ile ailelerini geçindirmek zorunda olduklarını belirterek, emeklerinin karşılığını alamadıklarını kaydetti.

Tarihi Diyarbakır surlarının dibinde bulunan Hevsel Bahçeleri’ndeki sebze tarlalarında çalışan kadın işçiler, emeklerinin karşılığını alamamalarından yakınıyor. Soğan, roka, maydanoz, salatalık, domates, fasulye, kabak tarlalarında günde 9 saat çalışan kadın işçiler, bunun karşılığında ise sadece 20 TL alıyor.



Tarlalarda sebzelerin ekiminden, çapalamasına ve toplanmasına kadar bütün işleri yapan kadınlar, işverenin emeklerini görmediğini belirtiyor. Diyarbakır’ın en yoksul mahallelerinden Mardinkapı ve Hançepek Mahallelerinde oturan kadın işçiler, maddi durumları iyi olmadığı için tarlalarda çalışmak zorunda kaldıklarını belirtti.







9 kişilik ailesine bakıyor





7 çocuğu olan ve eşi çalışmayan kadın işçilerden Hanım Gültekin (40), 9 kişilik ailesinin tüm yükünü taşıyor. 20 yıldır tarlada işçi olarak çalıştığını dile getiren Gültekin, “Eşim çalışmadığı için çocuklarıma ben bakıyorum. 07.00 ile 16.00 saatleri arasında çalışıyoruz. Günlük 20 TL veriliyor. Başka bir alternatifim olmadığından bu işte çalışmak zorundayım” dedi.





İşçilerden Saadet İşlek (24) ise, 10 yıldır bu tarlalarda çalışıyor. Aile ekonomisine katkı sunmak için çalışmak zorunda olduğunu ifade eden işlek, emeğinin karşılığını alamadığını belirterek, “İşveren emeğimizin karşılığını vermiyor. Bize verdikleri yevmiye ihtiyaçlarımızı karşılamıyor” şeklinde konuştu.





