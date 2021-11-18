 ‘20 Kasım Nefret Suçu Transları Anma Günü’ programı açıklandı

T24 Yaşam

Türkiye’nin ilk trans hakları örgütlenmesi olan Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği, 2008’den bu yana organize ettiği ‘20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü’ etkinliklerini bu yıl 14. kez düzenliyor.

20 Kasım tarihi, 20 Kasım 1998’de ABD’li siyah trans kadın Rita Hester’in öldürülmesinin ardından LGBTİ+ örgütleri tarafından ‘Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü’ ilan edilmişti.

Bu yılın etkinlikleri neler?

20-21 Kasım günleri düzenlenecek etkinlikler Ankara’daki Pembe Hayat ofisinde, ‘20 Kasım Paneli ve Basın Açıklaması’yla başlayacak. Program, Haymatlos Mekan’da İpek İpekçioğlu yürütücülüğünde yapılacak ‘Express CDJ Workshop’ ile devam edecek. Sonrasında, ‘Türkiye LGBTİ+ Hareketi ve Irkçılık Oturumu’nun ardından yine Haymatlos Mekan’da olacak ‘Sıkı Sıkı’ partisiyle ilk gün sona erecek. İkinci günün takviminde ise ‘Queer Drama Atölyesi’ ve ‘Öz Savunma Atölyesi’ var.

Dilek İnce Nefret Suçları ile Mücadele Onur Ödülü

Eryaman olayları sırasında katledilen trans kadın Dilek İnce’yi anmak adına Pembe Hayat Derneği, her yıl program kapsamında nefret suçlarıyla mücadele eden aktivistlere ödül veriyor. Bu yıl da trans mücadelesinde önemli yeri olmuş iki isim, kapalı davetle düzenlenecek etkinlikte ödül alacak.

Etkinlik programının detayları ve Pembe Hayat ekibinin kaleminden tanıtım metinleri aşağıda:

20 Kasım 2021 Cumartesi

20 Kasım Paneli ve Basın Açıklaması

Saat: 12:00 – 14:00

Yer: Pembe Hayat Ofisi

Trans bakış açısıyla 2021 yılının değerlendirileceği panel, “20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü” için yapılacak basın açıklamasıyla sona erecek.

DJ Atölyesi (DJ İpek ile Express CDJ Workshop)

Saat: 14:30 – 17:30

Yer: Haymatlos Mekan

Kolaylaştırıcı: İpek İpekçioğlu

“DJ İpek eşliğinde LGBTQİ+ bireylere özel 3 saat içerisinde CDJ’ler ve Pioneer mixer ile nasıl çalışılır, mix tekniklerinin farklı yöntemlerini, bir Beat’in hızı nasıl hesaplanır, elektronik müzik mikslemedeki püf noktalar, cue-point, beat-mixing, sampling, master-Key gibi bilgileri ve DJ’lik mesleğinin psikolojisini öğrenme imkânı olacaktır. ”

Türkiye LGBTİ+ hareketi ve Irkçılık Oturumu

Saat: 17:30 – 19:00

Yer: Haymatlos Mekan

Konuşmacılar: Rukan Açkani, Heja Solukgül

“10. Kuirfest sonrası Kuirfest gönüllülerinden birinin sosyal medyada paylaştığı ırkçı söylemleri hepimiz üzülerek gördük. Hem festival hem dernek hesabından hızlıca özeleştiri açıklamalarında bulunduk ve ırkçı söylemleri olan gönüllüye mail yolu ile söylemlerinden ötürü festival ve Pembe Hayat etkinliklerinde yer alamayacağını bildirdik. Fakat bunun yeterli olmadığını daha fazla sorumluluk almamız gerektiğini farkındayız. Bu yaşanan vahim olayla beraber bir kez daha nefretin geçmişteki ve günümüzdeki büyük tezahürlerinden biri olan ırkçılık üzerine tekrar ve tekrar konuşmaya ihtiyacımız olduğunu bir kez daha görmüş olduk.

Bu etkinlikte ırkçılığın gündelik hayatımızdaki ve LGBTİ+ hareketi içerisindeki yansımaları ve ırkçılıkla mücadele yöntemleri üzerine konuşacağız. “

Parti: “Sıkı sıkı”

Saat: 20:00

Yer: Haymatlos Mekan

DJ’ler: Şevval Kılıç, İpek İpekçioğlu

Drag Queen Performans: Miss Zencefil

21 Kasım 2021 Pazar

Queer Drama Atölyesi

Saat: 14:00 – 18:00

Yer: Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği Ofisi

Kolaylaştırıcı: Çiğdem Erdöl

“Bu atölye; oyun oynamanın tadını çıkarmak; bedenini, duygularını ve birbirini dinlemeye, sahnede kendini özgürce ifade etmeye açılmak isteyenlere yönelik bir çağrı.

Atölye, beden ve duygu farkındalığı araştırmalarından başlayarak, doğaçlama egzersizlerle anlatı parçaları oluşturup sunmaya uzanan, katılımcıların kendi bedenlerinden ve duygularından yola çıktıkları ve birbirlerine yöneldikleri, farkındalık ve eylemi buluşturabilecekleri güçlendirici bir alana dönüşecek.”

Öz Savunma Atölyesi

*Atölyeye katılımcı sayısı 20 kişi.

Saat: 14:00-18:00

Yer: Ronin Akademi

Kolaylaştırıcılar: Hatice, Caker

“Var olmamızda, iyileşme ve güçlenmemizde bir araç olan feminist özsavunma nedir, nasıl stratejiler bizi hayatta tutar? Güç ilişkileri ikili cinsiyet sisteminin dışında olduğunda nasıl mücadele yöntemleri geliştirebiliriz? Kendimizi ve dayanışmamızı feminist ilkelerle güçlendirmeyi, deneyimlerimizi paylaşmayı umduğumuz bu atölyeyi birlikte deneyimlemek isteyen tüm LGBTİ+ları atölyemize bekliyoruz.”

Katılımcısı olmak istediğiniz etkinliklerin gerekliliklerine ve kayıt formlarına Pembe Hayat üzerinden ulaşabilirsiniz.