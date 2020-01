20. İstanbul Caz Festivali 2 Temmuz'da başlıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 1994 yılından bu yana düzenlenen İstanbul Caz Festivali bu yıl 20. defa temmuz ayında izleyicilerle buluşacak.

2 Temmuz tarihinde Alicia Keys konseri ile başlayacak festivalin ilk haftasında Dee Dee Bridgewater, Ramsey Lewis, Lopez-Nussa Ailesi, Anthony Strong, Uraz Kıvaner Quintet, Marco Tamburini ve Melody Gardot altı farklı mekânda konser verecek.

İstanbul Caz Festivali 2-18 Temmuz tarihleri arasında caz dünyasının ünlü sanatçılarının yanı sıra pop, rock, folk ve dünya müziğinin başarılı isimlerine de yer verecek.



İKSV'nin ilk haftalık etkinlik programı şöyle:

En iyi kadın vokallerinden Alicia Keys ilk kez Türkiye’de

2 Temmuz Salı, 21.30, ParkOrman

İstanbul Caz Festivali 20. yılının ilk konserinde, R&B ve soul müziğin ünlü sesi 14 Grammy ödüllü Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve besteci Alicia Keys’i ağırlayacak. Yaşayan en iyi kadın vokallerden biri olarak kabul edilen, güçlü sesinin yanı sıra söz yazarlığı ve yaptığı düetlerle de adından sıkça söz ettiren Alicia Keys, Türkiye’deki ilk konserini “Set The World On Fire” turnesi kapsamında 2 Temmuz Salı gecesi 21.30’da gerçekleştirecek.

11 yaşından itibaren piyano çalmaya başlayan Keys, 2001’de çıkardığı ilk albümü Songs in A Minor’den itibaren dünya çapında 40 milyonun üzerinde albüm satışıyla son dönemin en çok satan kadın müzisyenlerinden biri sayılıyor. Billboard dergisi tarafından 2000’li yılların En Başarılı R&B Sanatçısı seçilen Keys, şarkılarında klasik piyanoyu caz, r&b ve soul ile harmanlıyor. Keys, özellikle AIDS ile mücadele veren organizasyonlara desteğiyle bilinen sanatçı, Afrika ve Hindistan’da HIV virüsünden etkilenmiş ailelere destek veren Keep a Child Alive isimli yardım kuruluşunun dünya çapında elçiliğini üstleniyor.

Konserde mekan değişikliği: Festivalin de bu yılki ilk konseri olacak, Garanti sponsorluğunda düzenlenecek gece, daha önce açıklandığı gibi KüçükÇiftlik Park’ta değil, ParkOrman’da yapılacak. Lojistik nedenlerden dolayı yapılan bu değişiklik öncesinde alınan biletler ParkOrman için de aynı şekilde geçerli olacak.

Dee Dee Bridgewater, piyanist besteci Ramsey Lewis ile buluşuyor

3 Temmuz Çarşamba, 21.00, Yıldız Sarayı Hasbahçe

Günümüzün en iyi caz vokalistlerinden Dee Dee Bridgewater, usta caz piyanisti ve besteci Ramsey Lewis ile aynı sahneyi paylaşacağı konserini 3 Temmuz Çarşamba akşamı 21.00’da Yıldız Sarayı Hasbahçe’de verecek. Caz standartlarından, soul ve Motown klasiklerine cazın ruhunu tam anlamıyla yaşatacak bu konserde, üç Grammy ödülü ve yedi altın plak sahibi Lewis’in kusursuz melodileri, ipeksi sesi ve incelikli yorumuyla caz standartlarına taze bir yaklaşım getiren Bridgewater’a eşlik edecek. Dinah Washington ve Sarah Vaughan gibi efsanelerin halefi olarak görülen Dee Dee Bridgewater sahnedeki enerjisi ile caz tarihinin izlemesi en keyifli müzisyenlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Lopez-Nussa Ailesi ile Latin caz gecesi

3 Temmuz Çarşamba, 22.00, Feriye Lokantası

Küba’nın en önemli piyanistlerinden Ernàn Lòpez-Nussa ve müzisyen ailesi, DHL Express sponsorluğunda

3 Temmuz Çarşamba gecesi 22.00’da Ortaköy’deki Feriye Lokantası’nda cazseverlere farklı bir gece yaşatacak. Küba cazının en sevilen piyanistlerinden Ernàn Lòpez-Nussa, davulda Ruy Lòpez-Nussa ile oğulları, 2005 yılında Montreux Caz Solo Piyano Yarışması birincisi, piyanist ve besteci Harold Lòpez-Nussa ile kardeşi Ruy Lòpez-Nussa aynı sahnede buluşacak. Konserlerinde dinamik performanslarıyla ilgi çeken Lopez-Nussa Family Project, caz ve Latin müziğinin yanı sıra işbirliği yaptıkları sanatçılarla da müzikal skalalarını genişletiyor.

Cazın yeni yıldızı Anthony Strong festivalde

4 Temmuz Perşembe, 21.00, Avusturya Kültür Ofisi Bahçesi

İngiltere cazının yeni yıldızı, şarkıcı, piyanist ve söz yazarı Anthony Strong, cazın yanı sıra blues, pop ve soul türlerinden izler taşıyan iyimser müziği ve canlı ritimleri ile 4 Temmuz Perşembe akşamı 21.00’da, festivalin bu yılki yeni mekânlarından Avusturya Başkonsolosluğu / Avusturya Kültür Ofisi Bahçesi’nde gerçekleştirilecek konserde izleyicileri ile buluşacak.

2011’de çıkardığı Delovely adlı kısaçalar albümüyle İngiltere caz listelerinin bir numarasına yükselen Londralı piyanist-şarkıcı Anthony Strong, “Cheek to Cheek” ve “For Once In My Life” adlı single’larıyla da uluslararası alanda bir hayran kitlesi edindi. Sıcak ve romantik vokali ve harikulade piyano tekniğiyle İngiliz cazının yükselen yıldızları arasında gösterilen Strong, caz eğitimine devam ettiği yıllarda Michael Bolton, Jocelyn Brown ve Marti Pellow gibi isimlere eşlik ederek Londra caz sahnesinde adını duyurdu. 2009 yılında ilk albümü Guaranteed! ile büyük beğeni toplayan sanatçı, bu albümü ile BBC radyosunun da en sık çalınan caz albümlerinden biri oldu.

Uraz Kıvaner Quintet ve Marco Tamburini Salon’da bir arada

4 Temmuz Perşembe, 22.30, Salon

Türkiye caz sahnesinin başarılı isimlerini Avrupalı ustalarla özel projelerde buluşturan “European Jazz Club – Avrupa Caz Kulübü” serisi İstanbul Caz Festivali boyunca Salon’da devam edecek ve konserler 22.30’da başlayacak. “European Jazz Club – Avrupa Caz Kulübü” kapsamında 4 Temmuz Perşembe akşamı yapılacak konserde caz piyanisti Uraz Kıvaner topluluğu eşliğinde trompet sanatçısı Marco Tamburini ile sahneyi paylaşacak. Kariyeri boyunca birçok prestijli kulüp, festival, etkinlikte çalan, aynı zamanda Türkiye ve dünyadan birçok önemli sanatçıyla çalışan Uraz Kıvaner, son olarak 2012 yılında Pieces adlı albümünü yayımladı. Marco Tamburini ise bugüne kadar lider olarak kaydettiği 10 albümün yanı sıra Marcello Tonolo ile yaptığı işbirliğiyle de tanınıyor. Tamburini, caz kayıtlarının yanı sıra Pavarotti, George Michael ve Grace Jones ile sahneyi paylaşmış bir usta müzisyen.

Melody Gardot Almanya Sefareti Tarabya Yazlık Rezidansı’nda

5 Temmuz Cuma, 21.00, Almanya Sefareti Tarabya Yazlık Rezidansı

Duruluğu ve büyüsüyle zamanı ve mekânı unutturan bir ses, vokalist, şarkı yazarı, müzisyen Melody Gardot, 5 Temmuz Cuma akşamı 21.00’da, Almanya Sefareti Tarabya Yazlık Rezidansı’nda festival izleyicisiyle buluşacak. 1985 yılında Amerika’da doğan genç sanatçı Melody Gardot, doğal bir müzikaliteye ve çok yönlü bir sese sahip. Caz ve blues’un yanı sıra country ve folk etkileri de taşıyan, farklı müzikal renklerin karışımı bir sese sahip Gardot, çıkardığı üç albüm ve “Baby I’m A Fool,” “Your Heart Is As Black As Night,” “If the Stars Were Mine” gibi şarkılarındaki eşsiz yorumuyla geniş bir dinleyici kitlesine sahip. Bestelerinde ve yorumlarında Brezilyalı efsanelerden esinlenen Gardot, vokal performansının yanı sıra güzelliğiyle de büyük bir hayran kitlesi edinmiş durumda.

Festival biletleri nerede?

20. İstanbul Caz Festivali’nin biletleri, BİLETİX satış kanalları ve Ana Gişe İKSV’den (Pazar hariç her gün 10.00-18.00 arasında) alınabilecek. Alicia Keys konserinin biletleri ayrıca Garanti paramatikler’den de temin edilebilecek. Lale Kart üyeleri, İKSV'nin her etkinliğinde olduğu gibi festival boyunca %25'e varan indirimlerden yararlanabiliyor.

Ayrıntılı bilgi için: caz.iksv.org