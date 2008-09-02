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Yaşam

'20 günlük acemi er mevziye gider mi?'

Bingöl'de şehit düşen erin cenaze töreninde, babası '20 günlük askeri neden mevziye gönderdiler' diye sitem etti.

02 Eylül 2008 03:00

Bingöl'ün Yedisu İlçe Jandarma Karakolu’nun uzak koruma mevziine düzenlenen roketli saldırıda şehit olan 4 asker dün memleketlerinde toprağa verildi.

Ordu’nun Çatalpınar İlçesi’nde Jandarma Komando Er Salim Güneş, Van’ın Gevaş İlçesi’nde Jandarma Komando Er Bülent Bayram, Hatay’ın Hassa İlçesi’ne bağlı Akbez Beldesi’nde Jandarma Komando Onbaşı Yaşar Kaya, İstanbul Edirnekapı Şehitliği’nde ise Jandarma Komando Er Serkan Özbakır için tören düzenlendi. Acılı ailelerin ayakta durmakta zorluk çektiği törenlerde vatandaşlar, sık sık PKK aleyhine sloganlar atarak terörü lanetledi. Jandarma Komando Er Salim Güneş’in Ordu’daki cenaze törende feryat eden inşaat ustası 3 çocuk babası Adem Güneş, “Benim çocuğum şehit oldu. Bu toprağa helal olsun, vatan sağolsun.

Ankara’dakiler de sevinsin” dedi. Oğlunun acemi eğitimi tamamladıktan sonra 20 günlük asker olduğunu hatırlatan baba Güneş, “20 günlük acemi askeri neden mevziye gönderdiler” diye sitem etmesi törene katılanları gözyaşlarına boğdu.


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