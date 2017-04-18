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15 Temmuz Darbe Girişimi

20 eski TRT çalışanı 'FETÖ'den tutuklandı

Soruşturma kapsamında 16 kişi hâlâ aranıyor

18 Nisan 2017 21:38

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 20 eski TRT çalışanı ‘FETÖ’den tutuklandı.

Soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 22 eski TRT çalışanı, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. 

Ankara Adliyesi'nde soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden 21'i tutuklama, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi. 

Nöbetçi mahkeme, şüphelilerden 20'sinin tutuklanmasına, 2'sinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 7 Nisan'da, "FETÖ'nün TRT'deki yapılanmasına" yönelik başlatılan soruşturmada açığa alınan 38 kişiden 22'si gözaltına alınmıştı. 

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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