Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 20 eski TRT çalışanı ‘FETÖ’den tutuklandı.

Soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 22 eski TRT çalışanı, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Ankara Adliyesi'nde soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden 21'i tutuklama, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi.

Nöbetçi mahkeme, şüphelilerden 20'sinin tutuklanmasına, 2'sinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 7 Nisan'da, "FETÖ'nün TRT'deki yapılanmasına" yönelik başlatılan soruşturmada açığa alınan 38 kişiden 22'si gözaltına alınmıştı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.