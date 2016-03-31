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Yaşam
Deutsche Welle

20 bin yıldıza radyo sinyali gönderilecek

Yıllardır Dünya dışı bir uygarlığın var olup olmadığını yabancı radyo sinyalleri arayarak sürdüren ABD’li araştırmacılar bundan böyle Evren’e kendileri radyo sinyali göndererek yanıt bekleyecek.

31 Mart 2016 22:10


Mountain View'da bulunan SETI Araştırma Enstitüsü'nden (Search for Extraterrestrial Intelligence) yapılan açıklamada kurumun 1984'ten beri Evren'de Dünya dışı bir uygarlığın ipuçlarını bulabilmek için dinlemeler yaptığı ancak bunda şimdiye kadar başarılı olunamadığı belirtildi.

Enstitü adına açıklama yapan Jan Richardson, şimdiye kadar araştırmaların daha çok modern radyo teleskopları aracılığıyla gezegenler üzerinde yoğunlaştığını ancak akıllı türlerin pekala Cüce Yıldızlar diye adlandırılan ve yaşam ihtimalinin şimdiye kadar düşük tutulduğu gökcisimlerinde de mümkün olabileceğini belirtti. Richardson yeni projeyle araştırmaların bu yıldızları kapsayacak şekilde genişletiliğini belirtti.

Uzay bilimcilerinin ‘Yaşanabilir Kuşak‘ adını verdikleri ve yıldızların çevresindeki alanı kapsayan bölgede sıcaklık derecesi, suyun sıvı halde bulunabilmesine imkan veriyor. Ancak bu alan bundan sonraki araştırmaların odağında yer alacak Kırmızı Cüce Yıldızlar'da oldukça dar. Jan Richardson gökcisimlerinde suyun sıvı halde bulunmasının Dünya dışında bir yaşamın temel şartı olduğunun altını çizerken, yeni araştırmaların bu ihtimalin az görüldüğü yeni yıldızları kapsayacağını söyledi.

Araştırma çerçevesinde Güneş Sistemi'ne komşu galaksilerdeki 20 bin Kırmızı Cüce Yıldıza radyo sinyali gönderilip dinleme yapılacak. Yeryüzü'nün bulunduğu Samanyolu Sistemi'nde yaklaşık 300 milyar yıldızın varlığı biliniyor. SETI Enstitüsü‘nde bulunan 42 özel radyo alıcı sistemiyle üç ayrı yıldız aynı anda dinlenebiliyor. Buna göre 20 bin yıldızın dinlenmesi yaklaşık iki yıl alacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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