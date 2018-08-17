20 bin öğretmen alımında takvim belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin takvim belli oldu. Buna göre ön başvurular 19-23 Kasım'da alınacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim editörleri ile bir araya geldiği toplatıda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Şu andaki yazılı metin, Ömer Dinçer’in Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile ilgili, ‘Diğer alanlarda iki yıl, öğretmenlikte bir yıl geçerlidir’ diye bir yönetmelik değişikliği var. Cari mevzuat bir yıl gösteriyor. Bu arada bununla ilgili bir kanun çıkması gerekiyor. Yani ben şu anda haftaya alamıyorum. Ne bileyim, ağustosun sonunda, eylülün başında alamıyorum. Meclis’in açılması gerekiyor. Dolayısıyla takvim bununla ilgili bir şey. Tasarrufun son derece önemli olduğu bir dönemde bu, Cumhurbaşkanımızın bir hediyesidir öğretmenlere. Tamam ben çok ısrar ettim, istirham ettim ama o tasarruf atmosferinde bence gerçekten hediye. Şükran borçluyum. Çünkü bu çocuklar çok sıkıldılar, çok sıkıntılılar.

20 bin kişi az-çok diyebilirsiniz. Aslında toplamda 650 bin kadar öğretmen adayı var, ancak hepsi talepkar değil. Benim tahminim 100 bin civarında acil talepkar var. Türkiye bunu 4-5 senede döndürebilecek bir pozisyonda. Ancak bizim bütün bu meslek liselerini ara kademede yöneltebildiğimiz bir durumda, yukarı çıkan öğrenci sayısını azalttığımızda ortaöğretimde çok ciddi bir dönüşüm gelecek. Onun birtakım doğurganları olacak. Onlarla birlikte bütünsel düşündüğümüzde bizim bu gençlere başka çözümler önermemiz lazım. Sadece öğretmenliğin kapısında bekleyerek olmaz. Daha yaratıcı çözümler üretmeliyiz."