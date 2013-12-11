T24 LogoT24 Logo
Yaşam

20 bin mağdur anlattı; işte kadına şiddete erkek gerekçeleri

Şefkat-Der'in araştırmasına göre, su borusunun donması bile kadına şiddetin bahanesi olabiliyor

11 Aralık 2013 16:59

Şefkat-Der'in hazırladığı rapora göre, "Erkekler kadınlara uyguladığı şidetin gerekçesi olarak, kadının dayak yerken bağırmasını, para biriktirmesini, çağrı merkezinden telefon gelmesini, faturaların yüksek gelmesini, su borusunun donmasını gösterebiliyorlar."

Müjgan Halis'in Taraf gazetesinde yayınlanan haberine göre, Şefkat-Der, 1995 ve 2013 tarihleri arasındaki Kadın Hayata Tutunma Evleri’nde kalan şiddet mağduru kadınları dahil temasa geçtikleri 20 bin kadın üzerinden yaptıkları araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre ‘perdeyi yeterince kapatmamak’, ‘telefonun meşgul çalması’, ‘çayın iyi demlenmemesi’, Facebook ve Twitter profili açmak, ‘zayıflamak ya da şişmanlamak’, ‘açık saçık giyinmek ya da tesettüre girmek’ gibi nedenler kadına şiddetin bahanesi olabiliyor. Şefkat-Der’in araştırmasına göre öne çıkan şiddet bahaneleri arasında boşanma talebi, çocukların velayeti, cinsel ilişkiye zorlanmak gibi gerekçeler de yer alıyor.

Derneğin sorularını yanıtlayan 20 bin kadının cevaplarında öne çıkan gerekçeler şunlar:

- Şiddet gördüğünde 155’i aramak

- Erkekten izin almadan dışarı çıkmak

- Erkeğin küs olduğu insanlarla konuşmak

- Şiddet görürken acıyla bağırmak

- Çağrı merkezlerinden gelen telefonlar

- Erkeklerin kendi aralarında kim karısını daha iyi döver rekabeti

- Kadının başka bir siyasi partiye sempati duyması

- Kadının kürtaj yaptırmak istemesi

- Elektrik, doğal gaz, su faturalarının yüksek gelmesi

- Kadının para biriktirmesi

- Kadının eğitimine devam etmek istemesi

- Kadının erkekten daha eğitimli olması

- Kadının maaş kartını erkeğe vermek istememesi

- Erkeğin tuttuğu futbol takımının yenilmesi

- Kış mevsiminde su borularının donması

- Ramazan’da iftarda yemeğin hazır olmaması


Şiddetin yöntemleri

 

Fiziksel ve psikolojik şiddetin birlikte görüldüğü kadına şiddet vakalarında en sık kullanılan yöntemler ise 20 bin kadının verilerinden şöyle derlenmiş: Yumrukla, tekmeyle, sopayla, kemerle, süpürge sapıyla, saçından sürüyerek, boğazını sıkarak, üzerine kaynar su atarak, kezzap gibi yakıcı maddelerle, kadına eşya fırlatarak, yanan sigarayı vücudunda söndürerek, jiletle vücudunu keserek, kerpetenle dişlerini sökerek, bıçakla yaralayarak ve silahla ateş ederek.

Kadına uygulanan önemli psikolojik şiddet yöntemleri arasında; kimliğini-kişiliğini yok etme yer alıyor. Aşağılama, dışlama ve hakaretle yan yana giden psikolojik şiddette karısına “Çocuklara anneniz kötü yola düştü derim” diyen koca bile var.

Haberin tamamı için tıklayın...

ETİKETLER

şefkatderkadına şiddeterkekşideetbahanegerekçesu borusufaturaçocuktelefonçağrı merkeziparadayak

İlgili Haberler

Şahin: Kadına şiddeti engellemek, cari açığı azaltmaya benzemez

Fatma Şahin: Biz muhafazakâr demokrat olarak, aile değerlerini önemsiyoruz; sevginin, barışın, merhametin, sorumluluğun, nimetin ve külfetin eşit bir şekilde paylaşıldığı bir aileyi çok önemsiyoruz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından saat 20.00'a kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24