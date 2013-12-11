20 bin mağdur anlattı; işte kadına şiddete erkek gerekçeleri

Şefkat-Der'in hazırladığı rapora göre, "Erkekler kadınlara uyguladığı şidetin gerekçesi olarak, kadının dayak yerken bağırmasını, para biriktirmesini, çağrı merkezinden telefon gelmesini, faturaların yüksek gelmesini, su borusunun donmasını gösterebiliyorlar."

Müjgan Halis'in Taraf gazetesinde yayınlanan haberine göre, Şefkat-Der, 1995 ve 2013 tarihleri arasındaki Kadın Hayata Tutunma Evleri’nde kalan şiddet mağduru kadınları dahil temasa geçtikleri 20 bin kadın üzerinden yaptıkları araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre ‘perdeyi yeterince kapatmamak’, ‘telefonun meşgul çalması’, ‘çayın iyi demlenmemesi’, Facebook ve Twitter profili açmak, ‘zayıflamak ya da şişmanlamak’, ‘açık saçık giyinmek ya da tesettüre girmek’ gibi nedenler kadına şiddetin bahanesi olabiliyor. Şefkat-Der’in araştırmasına göre öne çıkan şiddet bahaneleri arasında boşanma talebi, çocukların velayeti, cinsel ilişkiye zorlanmak gibi gerekçeler de yer alıyor.

Derneğin sorularını yanıtlayan 20 bin kadının cevaplarında öne çıkan gerekçeler şunlar:

- Şiddet gördüğünde 155’i aramak

- Erkekten izin almadan dışarı çıkmak

- Erkeğin küs olduğu insanlarla konuşmak

- Şiddet görürken acıyla bağırmak

- Çağrı merkezlerinden gelen telefonlar

- Erkeklerin kendi aralarında kim karısını daha iyi döver rekabeti

- Kadının başka bir siyasi partiye sempati duyması

- Kadının kürtaj yaptırmak istemesi

- Elektrik, doğal gaz, su faturalarının yüksek gelmesi

- Kadının para biriktirmesi

- Kadının eğitimine devam etmek istemesi

- Kadının erkekten daha eğitimli olması

- Kadının maaş kartını erkeğe vermek istememesi

- Erkeğin tuttuğu futbol takımının yenilmesi

- Kış mevsiminde su borularının donması

- Ramazan’da iftarda yemeğin hazır olmaması



Şiddetin yöntemleri

Fiziksel ve psikolojik şiddetin birlikte görüldüğü kadına şiddet vakalarında en sık kullanılan yöntemler ise 20 bin kadının verilerinden şöyle derlenmiş: Yumrukla, tekmeyle, sopayla, kemerle, süpürge sapıyla, saçından sürüyerek, boğazını sıkarak, üzerine kaynar su atarak, kezzap gibi yakıcı maddelerle, kadına eşya fırlatarak, yanan sigarayı vücudunda söndürerek, jiletle vücudunu keserek, kerpetenle dişlerini sökerek, bıçakla yaralayarak ve silahla ateş ederek.

Kadına uygulanan önemli psikolojik şiddet yöntemleri arasında; kimliğini-kişiliğini yok etme yer alıyor. Aşağılama, dışlama ve hakaretle yan yana giden psikolojik şiddette karısına “Çocuklara anneniz kötü yola düştü derim” diyen koca bile var.

Haberin tamamı için tıklayın...