2 yılın ardından Everest'e ilk tırmanış



Nepal'de doğal afetlerle geçen iki yılın ardından dünyanın en yüksek dağı Everest'in zirvesine ilk kez bir turist dağcı grubu tırmanacak.

Haberi Alman dpa ajansına doğrulayan Nepal Turizm Bakanlığı Sözcüsü Gyanendra Shrestha, "Rehberler eşliğinde zirveden önceki son etaba girildiği haberini aldık" dedi. Ancak zirve tırmanışının tam olarak ne zaman başlayacağının hava koşullarına bağlı olduğu belirtildi. Yetkililer, zirveye yürüyüşün 11-14 Mayıs tarihleri arasında yapılmasını bekliyor.

Her yıl yüzlerce dağcı Everest'in zirvesine tırmanmak için bölgeye geliyor. Ancak geçen iki yıl da zirve tırmanışlarına doğal afetler yüzünden ara verilmişti. 18 Nisan 2014 tarihinde, Khumbu Buzulu’nda meydana gelen bir çığ, ip döşemekte olan Sherpaları (rehberleri) vurmuş ve toplamda 16 kişi hayatını kaybetmişti. 2015 yılında ise Nepal'de meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki deprem dağcıları korkutmuştu. Geçen yıl, onlarca yılın ardından Everest'in zirvesine tırmanan olmamıştı.