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Yaşam

2 yıldır ölen sahibinin gelmesini bekliyor

Masha isimli köpek, Sibirya'da bir hastanede iki yıl önce ölen sahibi için nöbet tutuyor

27 Kasım 2014 21:18

Sibirya’daki bir hastanenin giriş bölümünün iki yıldır her gün özel bir ziyaretçisi var. Sebebi insanları duygulandıran cinsten: İki yıl önce Sibirya’nın güneybatısındaki Novosibirsk bölgesinde rahatsızlanan bir erkek hasta, hastaneye kaldırıldı ve o günden itibaren Masha’nın da nöbeti başladı.

Kısa süre sonra hasta yaşamını yitirirken, Masha beklemeyi sürdürdü. Hastane personeli, hastanın tek ziyaretçisi olan Masha’nın sıcak yatağı ve mamasının olmasına hep özen gösterirken günler bu şekilde geçti: Masha geldi, bekledi, gece kapının önünde nöbet tutmak ve hırsızlara karşı evi korumak için yaşadıkları eve gitti, ertesi sabah tekrar hastaneye geldi.

 

'Bunlar mutlu gözler değil'

 

Doktor Vladimir Bespalov, konuyla ilgili şöyle konuşuyor: “Gözlerine baktığında ne kadar mutsuz olduğunu görebiliyorsunuz. Bir köpek mutlu olduğunda gördüğünüz mutlu gözler değil bunlar. Bu durumu insanlarda olduğu gibi hayvanlarda da anlayabiliyorsunuz.”

Hemşine Alla Vorontsova, Masha’nın bir kişi tarafından sahiplenildiğini ancak tekrardan kaçıp hastaneye geldiğini anlatırken şunu diyor: “O sahibini bekliyor. Daha yeni bir aile onu sahiplendi ancak Masha hemen onlardan kaçıp tekrar hastaneye geldi.”

 

Haçiko 9 yıl aynı saat ve aynı yerde sahibini beklemişti

 

Masha bu haliyle, evrensel olarak sadakatin sembolü haline gelen ve filmi dahi çekilen Haçiko’yu andırıyor. Haçiko da her gün Tokyo’daki Şibuya Metro istasyonuna uğurladığı, akşamları da iş dönüşü alıp eve getirdiği sahibinin bir gün kalp krizi geçirip ölmesi ve geri dönmemesi nedeniyle, 9 yıl boyunca her gün aynı yerde aynı saatte sahibini beklemiş fakat tekrar kavuşamamışlardı.

Haçiko 9 yıl sonunda ölürken, anısına yapılan heykeli bugün Tokyo’nun en önemli buluşma noktalarından birisi olan Şibuya Metro İstasyonu’nun çıkış kapısının önünde bulunuyor.

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