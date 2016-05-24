2 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden Alp Şen'in projesi ilik nakli bekleyenlerin hayatını kurtaracak

Eski Fenerbahçe Başkanı Ali Şen’in iki yıl önce kazada ölen torunu Alp Ali Şen’in, arkadaşları ve öğretmeni ile hayalini kurduğu “İyİLİK Projesi” İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde hayata geçiyor. İlik nakli bekleyenler için hayati önem taşıyan bir laboratuvarda 100-300 arasında doku tipleme analizi gerçekleştirilecek.

Sabah’ın haberine göre, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski Başkanı Ali Şen'in torunu Alp Ali Şen, iki yıl önce İstanbul Şile'de ATV kazasında 17 yaşında hayatını kaybetti. Alp, sınıf arkadaşları ve biyoloji öğretmeniyle birlikte gönüllü bağışçıların tıp fakültelerine bağışladığı 150 bin doku örneğinin imkansızlıktan incelenememesi nedeniyle "Enka iyİLİK Projesi"ni başlatmıştı. Sanatçı, işadamı, öğrenci ve diğer meslek gruplarından birçok kişinin gönüllü destekleriyle finansmanı sağlanan proje için, kermes ve etkinlikler de düzenlendi. Kitap satışları yapılarak gelirleri projeye aktarıldı. Uzman doktorlar ve ilgili derneklerle görüşmeler yapılarak sempozyum ve konferanslar gerçekleştirildi. Yurtdışından doku inceleme kitleri getirtilerek, Çapa İlik Bankası'na teslim edildi. İlik nakli bekleyen hastalar için yapılan projeyi büyütmeye karar veren aile üyeleri, geçen yıl kurulan Alp Şen Vakfı'na sağlanan bağışları bir araya getirerek İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi bünyesindeki Kemik İliği Bankası için bir laboratuvar kurdu.

Hayati önem taşıyor

Doku Tipleme ve Genetik Araştırma Laboratuvarı'nda 100-300 arasında doku tipleme analizi gerçekleştirilecek. İlik nakli bekleyen hastalar için hayati önem taşıyan laboratuvar, uygun kemikten yapılmış iliğin inceleme aşamalarında en gerekli testlerin yapımı için imkan sağlayacak. "İnce kumaş tipleme analizi" denilen testi yapmaya imkan sağlayan laboratuvar sayesinde İstanbul Tıp Fakültesi Kemikten Yapılmış İlik Bankası mevcut kapasitesinin üzerinde çok sayıda hastaya yardımcı olabilecek.

Açılışı bugün yapılacak

Alp'in hayallerini gerçeğe dönüştürmek için kurulan Alp Şen Vakfı ile İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi arasında imzalanan protokole göre fakültede Alp Şen Doku Tipleme ve Genetik Araştırma Laboratuvarı kuruldu. Tıp alanında önemli çalışmalara imza atacak laboratuvar bugün açılacak. Vakıf kurucuları Begüm, Adnan ve Ali Şen'in ev sahipliğinde düzenlenecek açılışa İstanbul Tıp Fakültesi Kemik İliği Bankası Direktörü Prof. Dr. Fatma Savran Oğuz ve 'iyİLİK Projesi'nin fikir lideri Ceyda Yılmaz da katılacak.