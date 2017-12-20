2 yıl önce gösterime girmişti; Bakur’un yönetmenlerine dava

PKK mensuplarının kamplardaki hayatlarını anlatan belgesel, "Bakur/Kuzey" belgeselinin yönetmenleri Çayan Demirel ve Ertuğrul Mavioğlu'na filmin gösterime girmesinden 2 yıl sonra "terör propagandası" yaptığı gerekçesiyle dava açıldı. Karara tepki gösteren Mavioğlu, "Bu film olsa olsa barış propagandası olur" dedi.

2015 yılının Mayıs ayında Batman’da yapılan gösterimdem bir yıl sonra Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, yönetmenler Çayan Demirel ve Ertuğrul Mavioğlu ile birlikte gösterimin gerçekleştiği Yılmaz Güney Kültür Merkezi’nin yetkilisi Dicle Anter hakkında soruşturma açmıştı.

Özgürlükçü Demokrasi’nin haberine göre, soruşturmada, “Bakur (Kuzey) isimli belgesel, PKK/KCK terör örgütünün, cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek veya bu yöntemlere başvurmayı teşkil edecek nitelikte” ifadelerine yer verilmişti.

Kültür Bakanlığı "Yasak değil" dedi

İddianamede savcılığın filmin yasak olup olmadığını sorduğu, bu soruya Kültür Bakanlığı’nın “yasak değil” yanıtını verdiği de kaydedildi.

Açılan davaya tepki gösteren Mavioğlu, Türkiye’de birçok kez sansür ve engellemelerin yaşandığını ancak bir belgesel yönetmenlerinin ilk kez eserleri gerekçe gösterilerek yargılanacağını söyledi. Mavioğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Bildiğimiz kadarıyla bu belgesel sinemaya açılmış ilk dava. Bunun örneklerini İran’da, Çin’de görüyoruz; sinema sanatını gerçekleştirmek isteyenleri sindirmek için tutuklama dahi gerçekleştirilebiliyor ama Türkiye’de bunun ilk defa olması manidar. Bu tabi ülkedeki sinema ve belgesel sinemanın geleceği açısından çok vahim bir tablo.”

"Bu davayı hukuksuz görüyorum"

Mavioğlu, kendilerine yöneltilen ‘terör propagandası’ suçlaması ile ilgili ise şunları söyledi:

“Çayan da ben de bu filmi yaparken, tamamen sürecin belgelenmesi yönünde çaba sarf ettik. Aklımızda öyle terör saiki yoktu, bu film bir propaganda filmi olarak değerlendirilecekse bir barış propagandası olabilir. Ama bizim barış dediğimiz her yerde devlet terör algısı içerisinde olduğu için davayı da bu zemin üzerinde açmışlar. Ben bu davayı gayrı meşru, hukuksuz olarak görüyorum. ”

İlk duruşması 18 Ocak’ta Batman’da görülecek olan dava öncesi Çayan Demirel 28 Aralık’ta İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde ifade verecek. İfade öncesi sinemacılar saat 9.30’da adliye önünde ortak bir basın açıklaması ile filme açılan davaya tepki gösterecek.

Bakur belgeselinin konusu

Bakur/Kuzey belgeseli, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın 2013 Nevruz'undaki geri çekilme çağrısıyla PKK mensuplarının dağlardaki hayatını konu ediniyor