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Dünya

2 yıl boyunca 'takma penis' kullanarak sevgilisini erkek olduğuna inandıran kadına, 8 yıl hapis cezası

Newland'ın kullandığı strapon, suç aleti kabul edilmişti

12 Kasım 2015 22:11

İki yıl boyunca birlikte olduğu sevgilisine kadın olduğunu söylemeyen ve cinsel ilişki için ‘takma penis’ kullanan Gayle Newland, 8 yıl hapse mahkum edildi. Newland’ın ailesi ve avukatları karara itiraz ederken, mahkeme, Newland’ın cezası bitmeden önce 4 yıl da kamu hizmetinde çalışmasına karar verdi. 

İngiltere'nin Chester Crown kentinde yaşayan bir kadın, 2 yıl boyunca birlikte olduğu sevgilisinin erkek olduğunu öğrenmesi üzerine eylül ayında mahkemeye başvurdu. Birlikte oldukları süre boyunca gözleri bağlı bir şekilde cinsel ilişkiye girdiklerini söyleyen kadın, Kye Fortune olduğunu zannettiği kişinin strapon (sahte/takma penis) kullandığını, göz bağını çözdüğü son sevişmelerinde fark ettiğini belirtti. Mahkeme, takma penis için "cinsel saldırı amaçlı suç aleti" tanımını kullandı ve bunun bir suç olduğuna karar verdi.

Yargıç Judge Roger Dutton, kararında, Newland’ı “zeki, obsesif, oldukça manipülatif, dolandırıcı, entrikacı ve genç kadınlara düşkün” olarak tanımladı. Newland ise, şikayetçi kadının erkek gibi davrandığından haberi olduğunu ve bunu, cinselliklerindeki sıkıntıları gidermek için yaptıklarını savundu. 

Yargıç Dutton, mahkeme kararını okurken, “Aranızdaki ilişkiyi uzun bir periyotta kurdun; bunu yaparken de onun hisleriyle oynadın ve sadece kendi cinsel dürtülerin doğrultusunda hareket ettin, gerçeği öğrendiğinde onun ne kadar yıkılıcağını gözardı ettin” ifadelerini kullandı.

Karar okunurken ağlamaya başlayan Newland, mahkeme salonundan görevlilerin yardımıyla çıkarıldı.

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