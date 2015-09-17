Erkek sanılan sevgili kadın çıktı, kullandığı “takma penis” mahkemede suç aleti sayıldı

İngiltere'nin Chester Crown kentinde yaşayan bir kadın, 2 yıl boyunca birlikte olduğu sevgilisinin erkek olduğunu öğrenmesi üzerine mahkemeye başvurdu. Birlikte oldukları süre boyunca gözleri bağlı bir şekilde cinsel ilişkiye girdiklerini söyleyen kadın, Kye Fortune olduğunu zannettiği kişinin strapon (sahte/takma penis) kullandığını, göz bağını çözdüğü son sevişmelerinde fark ettiğini belirtti. Mahkeme, takma penis için "cinsel saldırı amaçlı suç aleti" tanımını kullandı ve bunun bir suç olduğuna karar verdi.

BBC'de yer alan habere göre, İngiltere'nin Chester Crown şehrinde eşi görülmemiş bir olay yaşandı. İsmi mahkeme kayıtlarında gizli tutulan genç bir kadın, 2011'de Facebook üzerinde oldukça çekici bulduğu bir erkekle tanıştı. Kye Fortune adındaki bu adamla buluşan ve gönlünü kaptıran genç kadın, onunla defalarca birlikte oldu. Mahkeme kayıtlarına göre 2013 yılına kadar defalarca otellerde ve genç kadının evinde birlikte kalan ikili, pek çok kez ilişkiye girdi. İlişki sırasında aşağıdakine benzer bir maske kullanan genç kadın için olaylar silsilesi böylece başlamış oldu.

İlişkileri sırasında Kye'ın özel isteği üzerine genç kadının gözleri hep bağlıydı. Kye, genç kadınla geçirdiği bir trafik kazası sonrasında vücudunda yaralar oluştuğu için utandığını ve onları görmesini istemediğini söylemişti. Aynı zamanda kaza yüzünden beyninde tümör oluştuğunu da söyleyen Kye'a acıyan ve onun bu isteğini yerine getiren genç kadın, sevgilisiyle 2 yıl boyunca gözleri bağlı bir şekilde birlikte olmuştu.

2013 yılında ikilinin son kez ilişkiye girdikleri sırada gözlerindeki bağı çözen genç kadın şok edici bir gerçekle karşılaştı. Kye aslında bir kadındı! 2 yıl boyunca ilişkiye girerken bacaklarının arasına bağladığı sahte bir penisi kullanmıştı! Kye'ın gerçek adı Gayle Newland'dı. 25 yaşındaki Gayle, 2 yıl boyunca erkek rolü yapmıştı.

'Ben suç işlemedim, işlemediğim bir suç için beni cezalandıramazsınız'

Yaşadığı olayın şokuyla mahkemeye başvuran genç kadın, Gayle'i dava etti. Geçtiğimiz günlerde sonuçlanan davada Yargıç Roger Dutton, Gayle'in kullandığı takma penis için "cinsel saldırı amaçlı suç aleti" tanımını kullandı ve bunun bir suç olduğuna karar verdi. Mahkemeye babası ile gelen Gayle, göz yaşları içerisinde "Ben suç işlemedim. İşlemediğim bir suç için beni cezalandıramazsınız." diyerek bağırdı.

Jüri ve yargıçın ortak kararıyla sahte bir penisle, genç kadına saldırıda bulunduğuna karar verilen Gayle, kurbandan faydalanmak ve psikolojisine zarar vermek suçlarından mahkum edildi. Kefaletle serbest bırakılan Gayle "Ben sadece fantezi yapıyordum, bunun adı roleplay suç değil." yorumunda bulunurken kurbanın mahkemede göz yaşları içerisinde "Keşke o maskeyi daha önce çıkartsaydım." dediği duyuldu.