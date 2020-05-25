2 sezon daha sürmesi planlanıyordu; The Big Bang Theory'nin erken final yapmasının nedeni açıklandı

Metro'ya konuşan yapım tasarımcısı John Shaffner, dizinin stüdyosu Warner Bros ve yayımcısı CBS'in esas planının yapımı birkaç yıl daha devam ettirmek olduğunu açıkladı. Shaffner, "Dizinin bittiği haberi sızdı çünkü Warner Bros bunu herkese açıklamak için uygun bir sunum hazırlamıştı ama oyuncu kadrosu bilmiyordu" dedi.

Independent Türkçe'nin haberine göre; Jim Parsons, tatil haftasında Chuck Lorre'la temas halindeydi ve artık geri dönüp devam edemeyeceğini söylemişti. Chuck da her zaman oyuncu kadrosundan biri ayrılırsa dizinin bitmesi gerektiğini söylerdi.

Shaffner, "Warner Bros ve CBS yaklaşık iki yıllık daha imza atmak istemişti" diye ekledi.

Shaffner, "Ofise geri dönmüştüm ve bunu öğrenince sete gidip çizgi roman mağazasında Johnny'yi (Galecki) ve Kaley'yi (Cuoco) gördüm, birbirlerine sarılmış ağlıyorlardı" diye devam etti.

"İnsanlar kararı kabul etmede bir süre çok zorlandı ve ekip de epey hayal kırıklığına uğramıştı çünkü iyi bir işti" diye ekledi.