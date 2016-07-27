YAŞ'a saatler kala 2. Ordu Komutanlığı’na atama

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturmada tutuklanan Orgeneral Adem Huduti yerine Korgeneral İsmail Metin Temel atandı. Darbe girişimi kapsamında tutuklu bulanan Orgeneral Adet Huduti'nin ise Kara Kuvvetleri emrine alındığı belirtildi.
Atamanın, yarın Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilecek Yüksek Askeri Şura toplantısı öncesinde olması dikkat çekti.
Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti’nin yakalanmasının ardından Korgeneral İbrahim Yılmaz, vekaleten 2’nci Ordu Komutanlığı'na vekaleten atanmıştı. Yılmaz, daha sonra soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.