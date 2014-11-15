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Yaşam

2 milyon 500 bin lirayı zimmetine geçiren bankacı yakalandı

Adana'da müşterilerin hesaplarında oynama yaparak, 2 milyon 500 bin lirayı zimmetine geçiren Özlem Hasçelik yakalandı

15 Kasım 2014 17:08

Adana'da müşterilerin hesaplarında oynama yaparak, çalıştığı bankadan yaklaşık 2 milyon 500 bin lirayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla yargılanırken, 15 yıl hapis cezası alan 36 yaşındaki gişe görevlisi Özlem Hasçelik yakalandı.

Fatih Karaçalı’nın DHA’da yer alan haberine göre, 2008 yılında özel bir bankada hesabını uzun süre kullanmayan müşterilerin imzalarını taklit ederek, kendi hesabına para aktardığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan gişe görevlisi Özlem Hasçelik tutuklandı. Bankacılıkta 'Uykuda' olarak adlandırılan hesaplardaki 2 milyon 500 bin lirayı, müteahhitlik yapan eşi Levent Hasçelik'e verdiği belirlenen Özlem Hasçelik, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hasçelik'in dosyası Yargıtay'a gönderilirken, geçen yıl uzun tutukluluk süresi göz önünde bulundurularak tahliye edildi. Yargıtay, yerel mahkemenin verdiği kararı onayınca, Özlem Hasçelik hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Özlem Hasçelik'i yakalamak için çalışma başlattı. Özlem Hasçelik, dün Güzelyalı Mahallesi'nde yakalanarak cezaevine teslim edildi. 

 

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