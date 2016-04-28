2. Kürt Kültür ve Sanat Festivali başlıyor

İstanbul’da 7-15 Mayıs günleri arasında düzenlenecek 2. Kürt Kültür ve Sanat Festivali’nde film gösterimleri, konserler, şiir dinletileri, tiyatro, paneller ve sergiler yapılacak.

Mezopotamya Kültür Merkezi’nin (MKM) bu yıl ikincisini organize ettiği 2. Kürt Kültür Sanat Festivali 7-15 Mayıs günleri arasında düzenlenecek.

Festivale ilişkin Yapım 13’te basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Yönetmen Veysi Altay, geçen sene festivallerinin ilkini yaptıklarını ve yoğun talebin olduğunu söyleyerek, “Kürtlerin yoğun olduğu İstanbul gibi bir şehirde bu festivalin geç de olsa başlaması sevindirici” dedi.

Altay’ın ardından, MKM’li sanatçılar adına basın açıklamasının Kürtçesi’ni MKM tiyatro oyuncusu Rugeş Kırıcı, Türkçesi’ni de MKM sanatçısı Nurcan Değirmenci okudu.

“Unutmamak ve unutturmamak için”

Bir yerde savaş olduğunda ilk darbeyi sanatın aldığını söyleyen Değirmenci, bunun da hayatın durması anlamına geldiğini söyledi.

2015 yılının neredeyse Kürtlerin 1915’i olduğunu ifade eden Değirmenci, bu durumdan sanat ve sanatçılarında payını aldığını dile getirdi.

Hayatın ortadan kalkması ile birlikte sanatın da ortadan kalkacağını belirten Değirmenci, “Unutmamak ve unutturmamak için hayatın kendisi olan sanatımızı icra ederek, mücadelemizi sürdürmeliyiz ve bu amaçla yola çıktık” diye belirtti.

Geçen sene başlatılan Kürt Kültür Sanat Festivalinin 2’ncisinin 7 ile 17 Mayıs tarihleri arasında olacağını aktaran Değirmenci, “Film gösterimi, konserler, şiir dinletileri, tiyatro, paneller ve sergiler yapacağız. ‘Buluşma’ olarak belirlediğimiz bu yolculukta buluşma noktamız yine önemli dünya kentlerinden İstanbul olacak. Kürdistan’ın dört bir yanından gelecek olan sanatçılarla burada buluşup, Kürtlerin rengini diğer halklarla buluşturarak etkileşim yaratacak ve burada Kürtlere doğrudan ulaştırma şansına sahip olacağız. Bu amaçla yaptığımız yolculuk asimilasyon politikalarını da boşa çıkartmış olacak” dedi.

Değirmenci, herkesi yapacakları etkinliğe davet ederek, Kürt kültür ve sanatına sahip çıkmaya çağırdı.

Etkinlikler

İstanbul’da başta Bostancı Gösteri Merkezi olmak üzere çok sayıda kültür sanat mekanında gerçekleştirecek etkinlikler kapsamında, Batman Belediyesi Şehir Tiyatrosu 8 Mayıs’ta Su Gösteri Merkezi’nde “Papûçên min ên xweşik” isimli oyununu sergileyecek, aynı gün Cezayir Restorant’ta edebiyat ve sanat paneli düzenlenecek.

Etkinlikler kapsamında, Lawje, Xero Abbas, Mem Ararat, Şilan Dora, Ferhad Mansuri, Meral Tekçi, Hani, Bajar müzikseverlerle bir araya gelecek.