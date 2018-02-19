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Kültür-Sanat

2. Körfez Savaşı'ndaki anılarını kitaplaştırdı

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - GAZETECİ Kemal Batur, haberci olarak takip ettiği 2

19 Şubat 2018 20:39

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - GAZETECİ Kemal Batur, haberci olarak takip ettiği 2. Körfez Savaşı’nda yaşadıklarını kitaplaştırdı.

2. Körfez Savaşı’nda basın aracına yapılan silahlı saldırıda elinden yaralanan ve iki parmağını kaybeden gazeteci Kemal Batur, haberci olarak takip ettiği savaştaki anılarını bir kitapta derledi. Fam Yayınları tarafından yayımlanan “Musul Yanıyorken (Haberciler Ateş Altında)” adlı kitapta yazar, 62 gün geçirdiği kuzey cephesindeki politik ve diplomatik süreçlerin yanı sıra sıcak savaşta yaşananları da kaleme aldı.

Kemal Batur, kitabını, 2 Nisan 2003 tarihinde Süleymaniye’nin güneyinde bulunan Kifri’de mayın patlaması sonucu hayatını kaybeden BBC foto-muhabiri ve kameramanı Kaveh Golestan’a adadığını ifade etti.

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