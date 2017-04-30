T24 LogoT24 Logo
Yaşam

2 kardeşini ve eşlerini öldürdü, sonra teslim oldu

4 kişinin cesetleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi

30 Nisan 2017 17:27

Adana’nın Ceyhan ilçesinde Y.A. isimli şahıs, önce 2 kardeşini ve onların eşlerini öldürüp 9 yaşındaki yeğenini ağır yaraladıktan sonra intihar etmek istedi. Albayrak, olay yerine gelen ilçe emniyet müdürü tarafından ikna edilerek gözaltına alındı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, olay bugün saat 10.00 sıralarında ilçeye bağlı Dokuztekne Mahallesi’nde meydana geldi. Aynı avluda oturan kardeşleri Mustafa ve Ahmet A. ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışan Y.A., sinir krizi geçirdi. Y.A., üzerinde taşıdığı tabancayı çekip, kurşun yağdırdı. Mustafa ve Ahmet A. kardeşler olay yerinde yaşamlarını yitiriken, evden çıkan Yusuf Albayrak, öldürdüğü kardeşlerinin eşleri Gülsüm ve Teslime A.’yı da çalıştıkları tarlaya gidip vurarak öldürdü. Tarladaki annesinin yanında bulunan 9 yaşındaki Furkan A. da açılan ateşte ağır yaralandı.

İşlediği cinayetler sonrası olayda kullandığı tabanca ile intihar etmek isteyen Y.A., olay yerine gelen ilçe emniyet müdürü tarafından ikna edilerek gözaltına alındı. 9 yaşındaki Furkan A.’nın kaldırıldığı hastanedeki tedavisi sürerken, saldırıda yaşamlarını yitiren 4 kişinin cesetleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

 

ETİKETLER

AdanaCeyhan ilçesiemniyet müdürüöldürdü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24