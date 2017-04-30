2 kardeşini ve eşlerini öldürdü, sonra teslim oldu

Adana’nın Ceyhan ilçesinde Y.A. isimli şahıs, önce 2 kardeşini ve onların eşlerini öldürüp 9 yaşındaki yeğenini ağır yaraladıktan sonra intihar etmek istedi. Albayrak, olay yerine gelen ilçe emniyet müdürü tarafından ikna edilerek gözaltına alındı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, olay bugün saat 10.00 sıralarında ilçeye bağlı Dokuztekne Mahallesi’nde meydana geldi. Aynı avluda oturan kardeşleri Mustafa ve Ahmet A. ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışan Y.A., sinir krizi geçirdi. Y.A., üzerinde taşıdığı tabancayı çekip, kurşun yağdırdı. Mustafa ve Ahmet A. kardeşler olay yerinde yaşamlarını yitiriken, evden çıkan Yusuf Albayrak, öldürdüğü kardeşlerinin eşleri Gülsüm ve Teslime A.’yı da çalıştıkları tarlaya gidip vurarak öldürdü. Tarladaki annesinin yanında bulunan 9 yaşındaki Furkan A. da açılan ateşte ağır yaralandı.

İşlediği cinayetler sonrası olayda kullandığı tabanca ile intihar etmek isteyen Y.A., olay yerine gelen ilçe emniyet müdürü tarafından ikna edilerek gözaltına alındı. 9 yaşındaki Furkan A.’nın kaldırıldığı hastanedeki tedavisi sürerken, saldırıda yaşamlarını yitiren 4 kişinin cesetleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.