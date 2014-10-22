2. İstanbul Tasarım Bienali 1 Kasım’da başlıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 2. İstanbul Tasarım Bienali, Zoë Ryan küratörlüğünde "Gelecek Artık Eskisi Gibi Değil" başlığıyla gerçekleştirilecek.

1 Kasım - 14 Aralık 2014 tarihleri arasında ücretsiz olarak gezilebilecek olan bienalin ortak alanı Galata Özel Rum İlköğretim Okulu, 53 projeye ve bienal süresince devam edecek farklı etkinliklere ev sahipliği yapacak.

‘Gelecek Artık Eskisi Gibi Değil’

2. İstanbul Tasarım Bienali kapsamında gerçekleştirilen Akademi Programı ile bienal bu yıl da birçok üniversiteyle işbirliği halinde, bienalin temasına farklı bakış açıları sunan projeleri izleyicilerle buluşturacak.

Bienalin “Gelecek Artık Eskisi Gibi Değil” başlığının farklı açılımlarını ortaya çıkarmayı amaçlayan Akademi Programı, bu yıl da tasarımla doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkili pek çok bölümü bienal kapsamında ağırlıyor. Akademi Programı, İstanbul, Ankara ve İzmir’in yanında Türkiye’den birçok kentle birlikte, KKTC, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’dan

33 akademik kurumun 72 projesiyle zengin bir programa sahip.

Akademi Programı sergisi, 1 Kasım-14 Aralık tarihleri arasında üniversitelerin kampüsleri ve Antrepo 7’de gerçekleşecek. Salıpazarı Liman Sahası’nda yer alan Antrepo 7 ilk defa İstanbul Tasarım Bienali için halka açılacak ve ücretsiz gezilebilecek.

Akademi Programı, atölye çalışması, panel, söyleşi, seminer, yarışma gibi etkinliklerin yanında yapılacak sergilerle temanın farklı bir derinlikle, akademilerin penceresinden izlenmesini sağlayacak. Mimarlık, Tasarım, Güzel Sanatlar, İletişim ve Mühendislik fakülteleri kendi disiplinleri bağlamında, pek çok durumda da disiplinlerarası bir yaklaşımla temanın satır aralarını bienal izleyicisine yansıtacak.

Seyircilerin beğendikleri projeler ödüllendirilecek

30 Ekim tarihinden itibaren aktif olacak Akademi Programı Platformu, İstanbul Tasarım Bienali’ne katılan tüm üniversitelerin projeleri için uzun vadeli bir arşiv görevi de üstlenecek.

Akademi Programı Platformu’na katılan projeleri desteklemek amacıyla, izleyiciler tarafından internet sitesinde yer alacak tüm projeler arasından en çok tıklanan projelere ödüller verilecek. İnternet sitesinin yanı sıra, bienal izleyicilerinin Akademi Programı Platformu’ndaki projeleri anında inceleyebilmeleri için de Antrepo 7’de bir alan ayrılacak.

Proje ve etkinlikler

Akademi Programı’nda görülebilecek projeler arasında, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nden “İstanbul Manifesto[m]”; İzmir Ekonomi Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nden “# flashblackbox”; İstanbul Bilgi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Endüstri Ürünleri Bölümü’nden “Zanaat: Bilgi ve Deneyimden Paylaşıma”; Kadir Has Üniversitesi’nden farklı disiplinlerin bakış açısıyla temayı değerlendiren projelerin yanında, İstanbul’u farklı açılardan ele alan yurtdışı üniversitelerinin de projeleri de bulunuyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi ve İstanbul Kültür Üniversitesi, eğitim programları ve sergilerle kendi kampüslerinde Akademi Programı çerçevesinde bienalin bir parçası olacak.

Bunların yanında; İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü tarafından kamusal alanda bir atölye çalışması yapılacak. “Bir Parça Sohbet” adlı atölye çalışması, katılımcı bir yaklaşımla kent mobilyası tasarımı ve üretimine odaklanacak. Atölye, Fındıklı Parkı’nda 24 – 31 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek.

Amber Festivali bünyesinde gerçekleştirilecek olan Açık Okul etkinliğiyse, TAK Kadıköy’de 10 - 14 Kasım tarihlerinde, 30 farklı üniversite, sosyal platform ve şirketin içeriğe katkıda bulunacağı bir eğitim etkinliği olarak Akademi Programı kapsamında yer alacak.

Peter Greenway ile Sinematik Bir Sohbet

2. İstanbul Tasarım Bienali kapsamında Koç Üniversitesi Design Lab tarafından düzenlenen “Peter Greenaway ile Sinematik Bir Sohbet” etkinliğinde İngiliz yönetmen ve ressam Peter Greenaway İstanbul'a gelecek. Peter Greenway, anlatımsal olmayan, çok ekranlı, anı yaşanan bir sinemaya ait dönüşümünü anlatacak.

Etkinlikte, Milano Tasarım Müzesi’nin yaptırdığı Bir İtalyan Tasarım Tarihi, Lucca Belediyesi’nin yaptırdığı “Kuleler – Lucca Hubris”, Venedik CINI Vakfının yaptırdığı Veronese’nin “Cana’da Düğün”ü ve “Yeryüzüne Düşen Atom Bombaları” adlı dört film gösterilecek.

23 Ekim Perşembe saat 19.00'da Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü'nde başlayacak olan etkinlik ücretsiz ve herkese açık.

2. İstanbul Tasarım Bienali ile ilgili ayrıntılı bilgi tasarimbienali.iksv.org adresinden alınabilir.