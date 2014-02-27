2. 'Erdoğan kaydı' Reuters’ta: Kucağımıza düşecekler, merak etme!

25 Aralık yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade vermesi için tebligat çıkarılan Bilal Erdoğan’ın dinlenen telefonunda babası Başbakan Tayyip Erdoğan ile yaptığı öne sürülen görüşmeleri içeren ses kayıtlarından ikincisi, dün (26 Şubat 2014) akşam saatlerinde sosyal medyaya yansıdı. Reuters'ın da haberleştirdiği telefon görüşmesine göre, Başbakan ve oğlunun soyadı verilmeyen "Sıtkı" adlı bir işadamının istenilen meblayı vermemesi üzerine konuşuluyor. İddiaya göre, Başbakan oğluna "parayı almamasını" telkin ederken “Kendisi bize ne söz verdiyse onu getircekse getirsin, getirmeyecekse gerek yok" diyor ve "Kucağımıza düşecekler merak etme" ifadesini kullanıyor.

Youtube'da Başbakan Erdoğan'a ait olduğu öne sürülen ilk ses kaydını yayımlayan "Başçalan" adı hesaptan paylaşılan ve Reuters, Cumhuriyet, Birgün ve Sol dahil bazı haber mecralarında haberleştirilen ikinci ses kaydının özeti şöyle:

Kayda göre, Bilal Erdoğan, Başbakan Erdoğan'a, "Dün Sıtkı Bey geldi, transfer işlemini yapamadığını, bir 10 filan olduğunu şimdiye kadar birikenin, ondan sonra onu istediğimiz zaman verebileceğini falan" diyor. Başbakan Erdoğan da "Sakın alma" uyarısında bulunduktan sonra "Kendisi bize ne söz verdiyse onu getircekse getirsin, getirmeyecekse gerek yok" ifadesini kullanıyor.

Kaydın devamında, Başbakan "Başkaları getiriyor da o niye getiremiyor, laf mı yani. Hiç. Bunlar ne zannediyor bu işi ya? Ama şimdi düşüyorlar, kucağımıza düşecekler merak etme" dedikten sonra kayıt, Bilal Erdoğan'ın "Tamam baba" sözleriyle sonlanıyor.

Reuters'ta yayımlanan haberi okumak için tıklayın