T24 LogoT24 Logo
Gündem

2. 'Erdoğan kaydı' Reuters’ta: Kucağımıza düşecekler, merak etme!

Uluslararası haber ajansı Reuters, Başbakan Erdoğan ile Bilal Erdoğan arasında geçtiği öne sürülen ikinci ses kaydının içeriğini yayımladı

27 Şubat 2014 13:45

25 Aralık yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade vermesi için tebligat çıkarılan Bilal Erdoğan’ın dinlenen telefonunda babası Başbakan Tayyip Erdoğan ile yaptığı öne sürülen görüşmeleri içeren ses kayıtlarından ikincisi, dün (26 Şubat 2014) akşam saatlerinde sosyal medyaya yansıdı. Reuters'ın da haberleştirdiği telefon görüşmesine göre, Başbakan ve oğlunun soyadı verilmeyen "Sıtkı" adlı bir işadamının istenilen meblayı vermemesi üzerine konuşuluyor. İddiaya göre, Başbakan oğluna "parayı almamasını" telkin ederken “Kendisi bize ne söz verdiyse onu getircekse getirsin, getirmeyecekse gerek yok" diyor ve "Kucağımıza düşecekler merak etme" ifadesini kullanıyor.

Youtube'da Başbakan Erdoğan'a ait olduğu öne sürülen ilk ses kaydını yayımlayan "Başçalan" adı hesaptan paylaşılan ve Reuters, Cumhuriyet, Birgün ve Sol dahil bazı haber mecralarında haberleştirilen ikinci ses kaydının özeti şöyle:

Kayda göre, Bilal Erdoğan, Başbakan Erdoğan'a, "Dün Sıtkı Bey geldi, transfer işlemini yapamadığını, bir 10 filan olduğunu şimdiye kadar birikenin, ondan sonra onu istediğimiz zaman verebileceğini falan" diyor. Başbakan Erdoğan da "Sakın alma" uyarısında bulunduktan sonra "Kendisi bize ne söz verdiyse onu getircekse getirsin, getirmeyecekse gerek yok" ifadesini kullanıyor. 

Kaydın devamında, Başbakan "Başkaları getiriyor da o niye getiremiyor, laf mı yani. Hiç. Bunlar ne zannediyor bu işi ya? Ama şimdi düşüyorlar, kucağımıza düşecekler merak etme" dedikten sonra kayıt, Bilal Erdoğan'ın "Tamam baba" sözleriyle sonlanıyor. 

Reuters'ta yayımlanan haberi okumak için tıklayın 

 

ETİKETLER

recep tayyip erdoğanbilal erdoğanses kaydısıtkıkısıklı17 aralık25 aralıkyolsuzluk ve rüşvet operasyonuhaber

İlgili Haberler

Başbakan: Evinde ne var ne yok çıkar Oğlu: 30 milyon daha var, eritemedik

Başbakan Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği öne sürülen ses kayıtları sosyal medyaya düştü. Başbakanlık, kayıtları yalanlarken, CHP iddialardan yola çıkarak istifa çağrısı yaptı

Başbakan: Devletin kriptolu telefonlarını TÜBİTAK'tan dinliyorlar!

Başbakan Erdoğan, Fethullah Gülen'i kast ederek yargıya seslendi ve 'Bu röntgenciye ne zaman dur diyeceksiniz?' diye sordu

İşte Başbakan ve oğluna ait olduğu ileri sürülen ses kaydının tam metni

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, grup toplantısında Başbakan'ın yolsuzluk operasyonunun yapıldığı 17 Aralık'ta oğluyla yaptığı öne sürülen ses kaydını dinletti

Başbakan: Bu montajların nasıl yapıldığını göstereceğiz

Başbakan Erdoğan kendisi ile oğlu Bilal Erdoğan'a ait olduğu öne sürülen ve dün internette yayımlanan ses kayıtları hakkında ikinci kez konuştu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24