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Yaşam
Deutsche Welle

2. Dünya Savaşı'nı duyuran Hollingworth öldü

İkinci Dünya Savaşı'nı dünyaya duyuran gazeteci olarak tanınan Clare Hollingworth 105 yaşında hayata gözlerini yumdu. Hollingworth, dünyanın birçok yerinde gerçekleşen çeşitli silahlı çatışmalarda görev yapmıştı.

11 Ocak 2017 15:44

İkinci Dünya Savaşı'nın çıktığını dünyaya duyuran ilk gazeteci olan Clare Hollingworth, salı günü Hong Kong'taki evinde 105 yaşında hayata veda etti. Hollingworth, İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcını ilan eden olayı, yani Almanya'nın Polonya'yı işgal ettiğini duyuran ilk gazeteci olarak tarihe geçmişti.

Olay gerçekleştiğinde 28 yaşında çaylak bir gazeteci olan Clare Hollingworth, henüz bir haftadır The Daily Telegraph gazetesinde çalışıyordu. Nazi tankları Polonya kenti Katowice'yi çembere aldığında Hollingworth eline telefonu alıp Britanya Büyükelçiliği'ni aramış ve konuyla ilgili bilgilendirmiş, ancak büyükelçi personeli kendisine inanmamıştı.

Savaşın ortasında bir kadın gazeteci

Toplumsal cinsiyet engellerine meydan okuyan ve iş esnasında birkaç kez ölüm tehlikesi atlatan Hollingworth, yaşamının büyük kısmını silahlı çatışmaların ön cephelerinde geçirdi.

Kardeşinin torunu Patrick Garrett'a göre, erkek egemen bir alanda kariyer yapan Hollingworth birçok başarı elde ettiği geçmişine gerçekçi bir perspektifle bakıyordu. Garrett, Hollingworth'ün kendisini "hiçbir zaman bir feminist olarak görmediğini" söyledi. Garrett, merhum gazetecinin kadınlara özel muamele uygulanmasından nefret ettiğini çünkü bunun kadın gazetecilerin savaş gazeteciliği yapmasını güçleştirdiği görüşünde olduğunu ifade etti.

1911 yılında İngiltere'nin Leicester kentinde dünyaya gelen gazeteci, Vietnam, Çin, Kuzey Afrika ve Ortadoğu'da da görev yaptı. Gazeteci, son otuz yıldır Hong Kong'da yaşıyordu.

Clare Hollingworth İngiltere'nin önemli gazetecilik ödüllerinin yanısıra, Kraliçe Elizabeth tarafından devlet nişanına da layık görülmüştü. Hollingworth, İkinci Dünya Savaşı patlak vermeden önce toplamda 3 bin 500 mülteciye İngiltere vizesi ayarlayarak Polonya'dan İngiltere'ye kaçmalarını sağlamıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/AFP/AP/BÜ/BS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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