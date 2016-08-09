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Kültür-Sanat

2 bin yıllık Theodosius Limanı'nın duvarları yıkılacak mı?

Roma döneminden kalma ahşap örmelere dünyada şimdiye kadar rastlanmadı

09 Ağustos 2016 22:21

İstanbul’da Avrasya Tüneli Projesi kapsamında Yenikapı Meydanı’nda devam eden çalışmalarda Theodosius Limanı’nın devamı olan ve dünyada daha önce keşfedilmemiş ahşap örme mendirekler ortaya çıktı. Dünyada daha önce hiç rastlanmayan ahşap örmelerin yıkılacağı öne sürüldü.

Karar gazetesinden Ayfer Çalıkıran'ın haberine göre; İstanbul Yenikapı’daki tüp geçit projesinde yapılan kazılar tarihi kalıntıları bir bir ortaya çıkarıyor. Avrasya Tüneli Projesi kapsamında Yenikapı Meydanı’nda devam eden bağlantı yolu çalışmalarında Roma döneminden kalma Theodosius Limanı’nın devamı olan mendirekler ortaya çıkarılmıştı.

 

Dünyada daha önce eşine rastlanmadı

 

Halen süren kazı çalışmalarında son olarak, Theodosius Limanı’nın devamı olan mendireklerin yapımı için inşa edilen ve dünyada daha önce keşfedilmemiş ahşap örmeler bulundu. 

Denizin yaklaşık 5 metre derinliğindeki mendireklerin günümüze kadar sağlam kalmasını uzmanlar, Yenikapı’daki toprak yapısının balçık ve oksijensiz alan olmasına bağlıyor.

 

Mendirekler yıkılıyor mu?

 

Tarihi limana ait ahşap örmelere dünyada şimdiye kadar hiç rastlanmadı. Uzmanlar bu örgülerin sağlam çıkmasının da imkânsız olduğunu dile getiriyordu.

Dünyada teorik olarak bilinen ama daha önce karşılaşılmayan yapım tekniği bilim dünyasının gündemine oturacak nitelikte. Ahşap örmelerin bugün ‘batardo’ adı verilen teknikle yapıldığı tahmin ediliyor.

Öte yandan, ahşap örme tekniğiyle yapılan 2 bin yıllık mendireklerin yıkılacağı ileri sürüldü.

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