2 bin yıllık Roma sütununu apartman süsü yapmışlar!

Antalya Kaleiçi’nde 1996 yılında bulunan Roma dönemine ait 2 bin yıllık granit sütunların su altı araştırmacısı Mustafa Aydemir tarafından Muratpaşa İlçesi Şirin Yalı Mahallesi’ne taşınarak kendisinin de oturduğu 3 katlı binanın girişine süs olarak koyduğu ortaya çıktı. Olay, sütunları fark edip sosyal medya hesabında “2000 yıllık sütunları yürütüp süs eşyası yapmışlar. Bu kadarına pes” yazan emekli sanat tarihi öğretmeni Ertekin Kaya’ya (66) açılan hakaret ve ceza davası ile ortaya çıktı.

Yaşadıklarını Hürriyet'ten Selim Uzun'a anlatan Kaya, "Tesadüfen geçtiğim sokakta 2 bin yıllık granit sütunların süs olarak evin önüne dikildiğini görünce inanamadım. Gidip eserleri inceledim. Ve hemen fotoğraflarını çektim. Araştırmam sonucu sütunların Kaleiçi’nden buraya taşındığını, 3 katlı evin girişine de ‘Sütunlu Konak’ yazıldığını gördüm. Hatta belediyeden bu sütunların mimarı proje içinde yer almadığına dair resmi yazı aldım” dedi.

"Bakanlığa gönderdim"

Olaydan hemen sonra Antalya Müzesi ile irtibata geçtiğini vurgulayan Kaya, “Müze müdürü ile bizzat görüştüm. Fotoğrafları gösterdim. ‘Senin işin yok mu? Sütunların sana ne zararı var’ denince şaşkınlığım ve öfkem daha da arttı. Ama mücadeleyi bırakmadım. Kaleiçi ve diğer bölgelerde amacı dışında kullanılan bütün tarihi değerlerin tek tek fotoğraflarını çekip Kültür ve Turizm Bakanlığı’na gönderdim” diye konuştu.

" 2 yıldır yargılanıyorum"

Tespit çalışmaları yaparken hakkında hakaret ve tazminat davası açıldığını öğrendiğini söyleyen Kaya, şöyle dedi:

"O sütunları evinin önüne diken Mustafa Aydemir, hakkımda hem tazminat hem de ceza davası açtı. Yaklaşık 2 yıldır yargılanıyorum. 10 gün önce açıklanan kararla iki davadan da beraat ettim. Ama o sütunlar hala orada duruyor. Ben Avrupa’da bu mücadeleyi versem ödül alırdım. Ama Türkiye’de mahkeme koridorlarında sürünüyorum.”





"Sonunda dikkate alındım"





2 gün önce Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden resmi yazı aldığını kaydeden Kaya, şöyle devam etti: “Çektiğim fotoğraflar ve sanatsal tespitlerim ve şikâyetlerimle ilgili yazının son bölümünde, “Antalya Valiliği’ne hitaplı resmi yazımız ile Kaleiçi’nde in-situ özellik taşımayan eserlerin Antalya Müzesi Müdürlüğü’ne nakledilmesi talimatı verilmiştir” yazıyordu. Demek ki birileri beni dikkate almış. Umarım bu karar tarihimizin korunmasına katkı sunar.”

"Eserleri saksı yapıyoruz"





Arkeolojik eserlerin korunmasına yönelik verdiği mücadeleyi sürdüreceğini vurgulayan Kaya, “İtalya’da tarihi sütuna bozuk para ile çizik atan bir Türk hem yargılandı hem de para cezası ödedi. Ama biz 2000 bin yıllık bir eseri süs olarak kapımızın önüne dikebiliyoruz. Ben buna tepki gösterdim diye yargılanıyorum. Kaleiçi’nde binlerce yıllık eserler saksı yapılıyor. Bu eserlerin durumunu gören yabancı turistlerin şaşkınlığı yüzlerinden okuyabiliyorum” dedi.

"Roma dönemine ait"





Hürriyet muhabirine bilgi veren Antalya Müzesi Müdürü Mustafa Demirel, “Vatandaş Roma dönemine ait o sütunları taşıyıp kaldırımın üzerine koymuş. Dönemin müze müdürlüğünden de korumak için izin almış. Ama biz Ramazan Bayramı sonrasında oradan taşıyacağız. Konu bize geldiğinde zaten gerekli çalışmayı başlatmıştık” diye konuştu.

"Korumak için taşıdım"





Sütunları evinin önüne koyan sualtı araştırmacısı Mustafa Aydemir ise Hürriyet muhabirine şu bilgileri verdi: “Bu sütunlar milattan sonra 2. yüzyıla ait. Bu sütunlar Kaleiçi’ndeki evimizin önündeydi. Bende müzeden izin alarak 1994 yılında bunları buraya taşıdım ve koruma altına aldım. O sütunları 24 saat kamera ile takip ediyoruz. Kültür tabiat varlığı olarak geçen eserlerin yurtdışına çıkarılması ise yasak” dedi.