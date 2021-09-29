2 bin yaşın üstündeki Mısırlı mumyalar, 20'li yaşlarına geri döndü

Genetik araştırmacılar, vücutlarından alınan DNA'yı kullanarak üç Mısırlı mumyanın yüzlerini, 3D rekonstrüksiyonlarla ortaya çıkardılar ve 2 bin 23 ile 2 bin 797 yaşlarındaki mumyaları, 25 yaşında görselleştirdiler.

Science Times'a göre, Almanya'daki Max Planck İnsanlık Bilimi Enstitüsü ve Tübingen Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından kullanılan teknoloji, görüntüleri oluşturmadan önce her mumya üzerinde enzimatik hasar onarımı gerçekleştirdi.

2 bin yaşın üstündeki insan DNA'sı üzerinde gerçekleştirilen ilk kapsamlı fenotipleme için seçilen üç mumya üzerinde, pigmentasyonunu ve yüz morfolojisini tahmin etmek için "anlık görüntü" yöntemi uygulandı.

Daha sonra yüzlerin ana hatları için 3D ağlar oluşturuldu ve üç yüz arasındaki farkları vurgulamak için hesaplanan ısı haritaları kullanıldı.