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Yaşam

2 bin kişi seks yaparken en çok utandıkları anı açıkladı

Çalışmaya göre, kaslara giren kramplar seksten soğutan şeyler arasında ilk sırada yer alıyor

14 Nisan 2017 22:44

Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’dan 2.000 kişi üzerinde gerçekleştirilen araştırmada, katılımcılar, seks sırasında başlarına gelen en utandırıcı anları açıkladı. Seksten soğutan şeylerin de sorulduğu çalışmaya göre, kaslara giren kramplar ilk sırada yer alıyor.

Sonuçları Men’s Health’de yer alan çalışmada aynı zamanda erkekler ve kadınlar arasındaki farklar da incelendi. Erkekleri en çok utandıran şey, erken boşalmak. Erkekler açısından ikinci sırada kas krampları geliyor. Kadınlar açısından bir numarada ise yine kas krampı şikâyeti.

İşte insanların seks sırasında başlarına gelen en utandırıcı anlar:

Kaslara kramp girmesi: Yüzde  13.3

Pencereyi açık unutmak: Yüzde  11.3

Birkaç dakika içerisinde orgazm olmak: Yüzde  11.3

Bir şeyleri devirmek: Yüzde  9.9

Odaya başkasının girmesi: Yüzde  7.2

Yataktan ya da kanepeden düşmek: Yüzde  6.0

Kendi penisini veya karşındaki erkeğin penisini yanlış şekilde bükmek: Yüzde  6.0

Yatak ya da kanepe kırmak: Yüzde  5.5

Sesli şekilde gaz çıkarmak: Yüzde  4.5

Geğirmek: Yüzde  3.9

Yatağa yiyecek getirmek: Yüzde  3.8

Isırmak: Yüzde  3.6

Koltuk altı öpmek: Yüzde  3.5

 

 

 

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