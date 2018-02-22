2 bin 300 yıl önce yazılan Arthashastra ilk kez Türkçe'ye çevrildi

İSTANBUL, (DHA)- HİNT dünyasının Machiavelli’si olarak kabul edilen Kautilya ve asırlardır okunan eseri Arthashastra, Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından ilk kez Türkçe\'ye çevirildi.

Devlet yönetimi alanında bugüne dek yazılmış en kapsamlı eserlerden biri olan Arthashastra, günümüzden 2 bin 300 yıl önce bugünkü Hindistan topraklarında yazıldı. Sanskritçe “Hükümdarın Mülkünün Elkitabı” anlamına gelen Arthashastra; devlet teorisi ile siyaset bilimi, felsefe ve iktisat konuları kapsamında hükümdarın vazifelerinden devlet görevlilerinin maaşlarına, isyanlardan savaşlara, mülkiyet kanunundan ceza sistemine, devletin ve toplumun yapısı ve işleyişiyle ilgili hemen her konuyu ayrıntılı bir biçimde ele alıyor. L.N.Rangarajan tarafından hazırlanan Utku Umut Bulsun tarafından Türkçe\'ye çevrilen eser, 888 sayfadan oluşuyor.

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