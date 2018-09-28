2 aylık Yade bebeğe kalp ameliyatı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - MUĞLA\'da, normal doğumla dünyaya gelen ve kalbinden çıkarak, vücuduna kan götüren aort damarında darlık belirlenen 2 aylık Yade Tanem, kalp ameliyatıyla sağlığına kavuşturuldu.

Yade Tanem, 2 ay önce, Milas\'ta normal doğumla dünyaya geldi. Doğum sonrası yapılan testte kalbinde üfürüm tespit edilen Yade bebeğe, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Bölümü\'nde ekokardiyografi yapıldı. Yade bebeğin kalbinden çıkarak, vücuduna kan götüren aort damarında ciddi darlık olduğu görüldü. Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği\'nde, Doç. Dr. Buğra Harmandar ve ekibi tarafından Muğla\'da ilk kez gerçekleştirilen başarılı ameliyatla Yade bebek, sağlığına kavuşturuldu. Teknik ve maddi altyapının hazırlanmasının yanı sıra özellikle çocuk kalp hastalarının teşhis ve tedavisinde yetişmiş hekimlerin çok önemli olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Harmandar, \"Çocuk kalp hastalıklarının tedavisi bir ekip işidir. Kalp ameliyatı yaptığımız bu ilk bebek hastanın teşhis ve tedavi aşamasında tüm kalp ve damar cerrahisi ekibinin yanı sıra çocuk kardiyoloji, anesteziyoloji ile yenidoğan bölümlerimizin büyük destek ve katkıları ile bu başarıya imza attık\" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI