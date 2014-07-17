T24 LogoT24 Logo
Magazin

'2 aylık evliliği beldeki dövme bitirdi'

Amerika’da işadamı Cengiz Çolak’la evlenen oyuncu Pelin Sönmez boşanma kararı aldı

17 Temmuz 2014 10:22

Geçen mayısta Los Angeles’ta evlenen oyuncu Pelin Sönmez ile işadamı Cengiz Çolak, boşanıyor. Sönmez’in, eski sevgilisinin adının yazılı olduğu dövmeyi sildirmeye yanaşmaması sonrası, çiftin yollarını ayırdığı öne sürüldü.

“Akasya Durağı” dizisindeki rolüyle ünlenen 1988 doğumlu oyuncu Pelin Sönmez’in evliliği iki ayda çıkmaza girdi.

Geçen mayısta Amerika’da işadamı Cengiz Çolak’la evlenen Sönmez, belinde bulunan ve eski sevgilisinin adının yazılı olduğu dövmeyi sildirmeye yanaşmayınca, çift boşanma aşamasına geldi.

Boşanma kararı aldığını doğrulayan genç oyuncu, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Biliyorsunuz, kısa süre önce Los Angeles’ta evlendik. Bu planlanlı bir evlilik değildi, çok hızlı oldu ve ben imzayı atmış bulundum.

Ama kısa sürede fikir ayrılıkları yaşamaya başladık. Belimdeki dövmeyi sildirmek istemeyince, ipler tamamen koptu. Avukatlarımıza vekalet verdik, anlaşmalı olarak boşanacağız.”

Pelin Sönmez, 2009 yılında popçu Murat Dalkılıç ile aşk yaşamaya başlamış, ilişkileri bir dargın bir barışık 2012 yılına kadar sürmüştü.

Pelin Sönmez'in evliliğini bitirmesine neden olan dövmede Murat Dalkılıç'ın adının yazıldığı konuşuluyor.
 

ETİKETLER

beldeki dövme2 aylık evlilikamerikaeski sevgilisildirmeayrılıkpelin sönmezcengiz çolak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24