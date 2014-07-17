'2 aylık evliliği beldeki dövme bitirdi'

Geçen mayısta Los Angeles’ta evlenen oyuncu Pelin Sönmez ile işadamı Cengiz Çolak, boşanıyor. Sönmez’in, eski sevgilisinin adının yazılı olduğu dövmeyi sildirmeye yanaşmaması sonrası, çiftin yollarını ayırdığı öne sürüldü.

“Akasya Durağı” dizisindeki rolüyle ünlenen 1988 doğumlu oyuncu Pelin Sönmez’in evliliği iki ayda çıkmaza girdi.

Geçen mayısta Amerika’da işadamı Cengiz Çolak’la evlenen Sönmez, belinde bulunan ve eski sevgilisinin adının yazılı olduğu dövmeyi sildirmeye yanaşmayınca, çift boşanma aşamasına geldi.

Boşanma kararı aldığını doğrulayan genç oyuncu, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Biliyorsunuz, kısa süre önce Los Angeles’ta evlendik. Bu planlanlı bir evlilik değildi, çok hızlı oldu ve ben imzayı atmış bulundum.

Ama kısa sürede fikir ayrılıkları yaşamaya başladık. Belimdeki dövmeyi sildirmek istemeyince, ipler tamamen koptu. Avukatlarımıza vekalet verdik, anlaşmalı olarak boşanacağız.”

Pelin Sönmez, 2009 yılında popçu Murat Dalkılıç ile aşk yaşamaya başlamış, ilişkileri bir dargın bir barışık 2012 yılına kadar sürmüştü.

Pelin Sönmez'in evliliğini bitirmesine neden olan dövmede Murat Dalkılıç'ın adının yazıldığı konuşuluyor.

