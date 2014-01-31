2 aydır kayıp olan Ukraynalı muhalif: Çarmıha gerildim, işkence gördüm

Ukrayna'da Victor Yanukoviç, hükümet karşıtı gösterilerde gözaltına alınanların afedilmesini öngören yasa tasarısını imzaladı. 2 aydır kendisinden haber alınamayan muhaleflerin önde gelen isimlerinden Dimiriy Bulatov ise 8 gün boyunca işkence gördüğünü iddia etti. Bulatov, "Çarmıha gerildim. Kulaklarımı ve yüzümü kestiler" dedi.

Ukrayna'da 2 aydan fazla zamandır devam eden gösterilerin önde gelen isimlerinden olan Ukraynalı Bulatov, geçtiğimiz hafta kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Bulatov, 8 gün boyunca işkence gördüğünü söyledi.

Ukrayna televizyonunda konuşan 35 yaşındaki Bulatov, ellerinde yüzünde olan yaraları gösterdi. Bulatov, "Beni çarmıha gerdiler. Ellerimi çivilediler. Kulağımı ve yüzümü kestiler. Gövdemde tek bir sağlam bölge kalmadı her taraf morluk içinde" dedi.

‘8 gün işkence gördüm’

8 gün süren işkence sonrası ormana bırakıldığını belirten Ukraynalı muhalif Bulatov, kendi çabasıyla bir köye ulaştığını ve oradan da hastaneye kaldırıldığı belirtti.

Bulatov'un tedavi gördüğü Boris Hastanesi Başkanı Mihail Radutski de hastasının sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Sağlık ekibinin yaptığı ilk tespitlere göre, ağır şekilde dövülen Bulatov'un vücudunda ve yüzünde morluklar bulunduğu, kulaklarında da kesik yaraları tespit edildiği açıklandı.

Ormanlık alana bırakıldı

Başkent Kiev'deki gösterilerinin devam ettiği yerlerden biri olan ve otomobillerle barikat oluşturulması nedeniyle

"Auto Meydan" olarak adlandırılan alandaki protestocuların önde gelen isimlerinden olan Dmitriy Bulatov'dan 23 Ocak'tan bu yana haber alınamıyordu. Bulatov dün, kaçırıldığı kişiler tarafından Kiev yakınlarındaki ormanlık bir alana bırakılmıştı.

İmzaya rağmen muhalifler memnun değil

Ukrayna'da Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ise, hükümet karşıtı gösterilerde gözaltına alınanların afedilmesini öngören yasa tasarısını imzaladı.

Yanukoviç'in imzasıyla yürürlüğü giren yasa, gözaltındaki göstericilerin afdedilmesi için işgal edilen hükümet binalarının boşaltılmasını şart koşuyor. Protestocular, bu nedenle yasaya tepki gösterdi. Daha önce çıkarılan ve protestoları kısıtlayan yasaysa geri çekildi. Hükümet karşıtı eylemciler, bu adımı memnuniyetle karşıladı.

Hasta yatağında imzaladı

Ukrayna Devlet Başkanı Yanukoviç, yasa tasarılarını hasta yatağında imzaladı. 63 yaşındaki Yanukoviç, solunum yolları rahatsızlığı nedeniyle dün izne çıkmıştı.