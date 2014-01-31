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Dünya

Ukrayna ordusu sessizliğini bozdu

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Cumhurbaşkanı Yanukoviç'e, ülkedeki krizi sona erdirmek için önlem alması çağrısında bulundu

31 Ocak 2014 15:07

Ukrayna ordusu, aynı zamanda başkomutan unvanı da bulunan Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç'e çağrıda bulunarak, ülkede haftalardır süren siyasi krize müdahale ilk kez müdahil oldu.

Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, silahlı kuvvetler personelinin ülkedeki durumu görüşmek üzere dün bakanlıkta toplandığı hatırlatıldı.

Cumhurbaşkanı Yanukoviç'ten, ülkenin istikrara kavuşması için tedbir almasının istendiği bildirilen açıklamada, "Ülkedeki siyasi gerilimin sona erdirilmesi ve toplumsal fikir birliğinin sağlanması için acil tedbirler alınmalı" ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna Savunma Bakanı Pavel Lebedev, silahlı kuvvetlerin ülkedeki çatışmaya müdahale etmeyeceğini, kanunlara, Anayasa'ya tam uyacağını açıklamıştı.

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