2. Ar-Ge İnovasyon Zirvesi ve Sergisi'nde öğrencilerin projeleri beğeni topladı

İSTANBUL,(DHA)- MİMARLAR ve Mühendisler Grubu 2. MMG Ar-Ge İnovasyon Zirvesi ve Sergisi, Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde yapıldı. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi öğrencileri zirvede hazırladıkları projeleri sergileyerek katılımcılardan beğeni topladı.Açılış ve sergi salonu ziyaretinin ardından, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Davut Kavranoğlu \'Bilgi Ekonomisine Giriş\' başlıklı sunum gerçekleştirdi.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi öğrencileri zirvede hazırladıkları projeyi sergiledi. Proje katılımcılar tarafından ilgi gördü. Öğrenciler, Ar-Ge sektörünün önde gelen firma temsilcilerine ve üniversite öğrencilerine, hazırladıkları eserler hakkında detaylı bilgiler verdi.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kadriye Kızılbey, zirvenin öğrenciler açısından önemine değinerek “Biyomedikal Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliğindeki öğrencilerimizin projelerini sunmak için burada bulunuyoruz. Çok mutluyuz, çünkü öğrencilerimiz açısından önemli bir iştirak olduğunu düşünüyoruz. Öğrencilerimizin bu tarz sektörel faaliyetler içerisinde bulunmaları, hem kendi kariyerleri açısından, hem de üniversitemizin tanıtımı açısından oldukça önemli” dedi.

Biyomedikal Mühendisliği Öğretim Görevlisi Diyadin Can, “Öğrencilerimizin sergiledikleri bu projelerin lisans projesi olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. Öğrencilerimiz hocalarından da destek alarak projelerini geliştirme gayretindeler. Mesleklerinde, kariyerlerinde ilerlemeleri sürecinde bu projelerin onların yolunu açacağına inanıyoruz\" diye konuştu.

Biyomedikal Mühendisliği 4.Sınıf Öğrencisi Berkay Sevinç, kablosuz bağlantı teknolojisi ile hareket eden robotik el projesini tanıttı. Sevinç, “Yaklaşık 250 metreye kadar bir çekim mesafesinde çalışan robot, benim yaptığım el hareketlerini eş zamanlı olarak tekrarlayabiliyor. Eldivenin üzerine taktığımız sensörler aracılığı ile ben robotik elimize bir sinyal gönderiyorum bu şekilde açma-kapama hareketlerini benimle eş zamanlı olarak gerçekleştirebiliyor\" ifadelerini kullandı.

Elektrik Elektronik Mühendisliği 1.Sınıf Öğrencisi Oğuzhan Şen, akıllı ev asistanı projesi hakkında bilgiler vererek “Projem evdeki bütün sistemleri kontrol edebiliyor. Lamba yakma, ısı ve nem söylemi, harekete bakma, ortamdaki hareketi direk aktarabilme, sorulan sorulara cevap verebilme gibi yetenekleri var\" açıklamalarında bulundu. Şen, yaptığı robotu ileride yürütüp aynı zamanda yapay zekaya kavuşturabilmek istediğini de belirtti.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Son Sınıf Öğrencisi Coşkun Özdemir, hazırladığı deney setinin endüstriyel platformalara yönelik olduğunun altını çizerek \"Sahadaki elektrik panosu, makine ve benzeri PLS panosundan uzakta olan sistemlerin uzaktan yönetilebilmesini mümkün kılıyoruz. Bu sayede panodaki ekipmanların durumunu görüyor, çalıştırıp durdurma imkânı elde ediyoruz. Aynı zamanda ortamdaki sıcaklık ve nem bilgisini alabiliyoruz\" şeklinde konuştu.

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