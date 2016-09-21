T24 LogoT24 Logo
Yaşam

2 animatör, Alman turiste tecavüz iddiasıyla tutuklandı

Alman turistin şikâyeti üzerine jandarma ekipleri saldırganları yakaladı

21 Eylül 2016 17:32

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 17 yaşındaki Alman turiste tecavüz ettikleri suçlamasıyla 2 otel animatörü tutuklandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Manavgat’ın Çolaklı turizm bölgesinde bulunan bir otelde ailesiyle birlikte tatilini geçiren 17 yaşındaki Alman vatandaşı C.H, iddiaya göre, otelin animasyon ekibinde görev yapan S.B. ile birlikte Side antik kentinde bulunan bir diskoya gitti. 

Genç kız animatör S.B.’nin kendisini otele bırakmak üzere otomobile bindirdiğini, otelyerine Evrenseki Mahallesi Kömürcüler mevkiinde bulunan otelin lojmanına götürdüğünü, burada H.B. ile birlikte kendisine tecavüz ettikleri yolunda jandarmaya şikayette bulundu.

Alman kızın şikayeti üzerine harekete geçen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çolaklı Jandarma Karakoluna bağlı ekipler, genç kızın kendisine tecavüz ettiklerini ileri sürdüğü S.B. ve H.B.’yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki sorgulamalarının ardından Manavgat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

S.B.’nin genç kızın kaldığı otelde animasyon ekibinde görev yaptığı, H.B.’nin ise animasyon şefi olduğu bildirildi.

ETİKETLER

AnimatörAntalyatecavüz iddiası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24