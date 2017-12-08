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2. Abdülhamid’in torunu Nilhan Osmanoğlu şimdi de kurduğu hayali dernekle gündemde

Nilhan Sultan Enderun Eğitimi ve Araştırma Derneği'nin kendisi yok, hedefleri çok

08 Aralık 2017 18:46

Yaptığı açıklamalarla sıklıkla haber olan 2. Abdülhamid'in 5. kuşak torunu Nilhan Osmanoğlu, bu kez de kurduğu hayali dernekle gündeme geldi. Osmanoğlu’nun ‘Osmanlı ürünleri’ olduğunu iddia ettiği malları satışa sunduğu internet sitesinde yer alan ‘Nilhan Sultan Enderun Eğitimi ve Araştırma Derneği’nin İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı’nda kaydı olmadığı ortaya çıktı. 

Sözcü gazetesinden Bora Erdin’in haberinin ardından hayali dernekle ilgili bilgiler ‘sultandan.com’ sitesinden kaldırılırken, firmanın bir çalışanı da böyle bir dernek olmadığını kabul etti.

Olmayan derneğin hedefleri 

Daha önce, başkanlık sistemine destek veren, “Cumhuriyet canımıza yetti” şeklinde açıklamalarda bulunan ve Abdülmecid Efendi Köşkü’ndeki “Kapı çalana açılır” isimli sergiyi hedef gösteren Osmanlıoğlu’nun e-ticaret yaptığı internet sitesinde, Sözcü’nün haberinin ardından kaldırılması öncesi ‘Nilhan Sultan Enderun Eğitimi ve Araştırma Derneği’yle ilgili şu bilgiler yer alıyordu:

Nilhan Sultan Enderun Eğitimi ve Araştırma Derneği, eğitim tarihimizde yeri doldurulamayan Enderun Eğitim sistemini araştırıp incelemek ve uygulamak maksadı ile milli ve manevi değerlerine bağlı yönetimi ve üyeleri ile bünyesinde;

– Kuran-ı Kerim, Tefsir, Hadis, Kelam gibi İslami derslerin yanında Osmanlıca, Arapça ve Farsça gibi dil eğitimleri ile Edebiyat, Tarih, Matematik, Coğrafya ve Mantık gibi ilimler öğreterek,

'Üyeleriyle' bilgi paylaşacak

– Osmanlı Devletinin sosyal ve kültürel yapısı göz önüne alınarak, Saray Gelenekleri ve Adabı, Osmanlı Ahlakı ve Ahilik ile ilgili araştırmalar yapıp bu araştırmaların neticesinde bu bilgileri dernek bünyesindeki üyelerle paylaşarak,

– Selçuklu ve Osmanlı devletinden günümüze miras kalan sanat ve kültür hazinelerine sahip çıkarak bu değerlerle ilgili çeşitli eğitim ve öğretim faaliyetleri yürütüp, Minyatür, Tezhip, Hat Sanatı, Bakırcılık, Naht Sanatı, Sedefkarlık gibi ecdat mirası sanatlarla ilgili kurslar açıp çeşitli kültürel ve sanatsal faaliyetler yürüterek,

– Konferans, seminer, münazara ve panel gibi her türlü ilmi, dini ve kültürel etkinlikler tertip ederek,

Gazete ve dergi çıkaracak, ödüller verecek

– Osmanlı tarihi ve İslami sahalarda yapılan araştırmalara öncelik vermek sureti ile, kitap telif ve tercüme ettirerek neşretmek ve yayın evleri açarak mecmua, dergi ve gazete çıkararak,

– Dini, İlmi, kültürel ve sanatsal çalışmalar ile edebiyat ve tarih sahalarında ödüller vermek ve yarışmalar düzenleyerek, Selçuklu Devletinden Osmanlı Devletine kadar Türk toplumunun benimsediği Türk-İslam ahlak ve şuurunu, bu hazinelerin mirasçısı, Milli ve manevi değerlerine bağlı genç nesillere aktarmak derneğin en mühim amacıdır.

"Dünyayı değiştirmek bir insanı eğitmekle başlar"

Yaşadığı dünyaya kültürü, eğitim anlayışı, dili, sanatı ve hayat tarzıyla ışık olan ecdadımızın bizlere bıraktığı en büyük servet dünya tarih sayfasında kapladığı bu büyük yerdir.

Adem oğullarının kainata zarar vermek değil, Allah’ın yarattığı en şerefli mahluk olarak yaşadığı çevreye katma değer sağlayarak şereflendirmek gibi bir vazifesi olduğuna inanan derneğimiz tüm hedeflerini bu ideallere ulaşma doğrultusundaki prensipleriyle amaç edinerek yola çıkmıştır.

Çünkü Nilhan Sultan Enderun Eğitimi ve Araştırma Derneği olarak biliyoruz ki dünyayı değiştirmek bir insanı eğitmekle başlar…

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nilhan osmanogluNilhan Sultan Enderun Eğitimi ve Araştırma Derneği

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