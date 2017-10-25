Fatih Altaylı'dan Nilhan Osmanoğlu'na: O köşkün dedenle alakası yok kızım

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Sultan II. Abdülhamid'in torunu Nilhan Osmanoğlu'nun Abdülmecid Efendi Köşkü için dediği "Dedemin mülkü" sözünü yalanladı. "O köşkün dedenle alakası yok kızım" diyen Altaylı, yapıldığından bu yana birçok el değiştiren köşkün son olarak Koç Grubu tarafından satın aldığını ifade etti.

Fatih Altaylı'nın "Dur demek az gelir" başlığıyla yayımlanan (25 Ekim 2017) yazısı şöyle:

O köşkün dedenle alakası yok kızım

Gelelim, kendini sultan ilan eden, küçük hanımın iddialarına.

“Dedemin mülkü” dediği Abdülmecid Efendi Köşkü’nün, dedesi olduğu iddiasındaki Sultan Abdülhamid ile hiçbir alakası yoktur.

Köşkü yaptıran ve ilk sahibi Mısır Hıdivi İsmail Paşa’dır. Bildiğim kadarıyla Sanayii Nefise Mektebi’nin mimarlık bölümünün de kurucusu olan mimar Vallaury’ye yaptırılmıştır.

Köşk daha sonra Hıdiv İsmail Paşa’nın vârisi İbrahim Paşa’ya geçmiş, Halife Abdülmecid Efendi tarafından İbrahim Paşa’dan satın alınmıştır.

Halife, binayı tamir ve restore ettikten sonra bir süre kullanmıştır.

Daha sonra Köşk, Yapı Kredi Bankası tarafından satın alınmış, Mehmet Emin Karamehmet’in ve bankanın özel davetlerine ev sahipliği yapmıştır.

Yapı Kredi Bankası’nın satışıyla birlikte Koç Grubu’na geçmiş ve yeniden çok iyi bir şekilde restore edilmiştir.

Memleketteki tüm emlakı dedesinin malı zanneden küçük hanıma duyurulur.