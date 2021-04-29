2,4 milyar lira bedelle yapılan Kiğı Barajı’nda 11 aydır elektrik üretimi yapılmıyor

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Bingöl’de inşa edilen ve büyüklük açısından kendi sınıfında Türkiye’nin dördüncüsü olan Kiğı Barajı’nda 11 aydır elektrik üretimi yapılmıyor.

İnşaatına 1998 yılında başlanan ve 2018’de 2,4 milyar lira bedelle yapımı tamamlanan Kiğı Barajı’na, barajın girişinde yer alan palyelerin (şev) çökmesinden dolayı 11 aydır enerji verilmiyor. DSİ 9. Bölge Müdürlüğü Ocak ayında Kığı Barajı ve HES Santral kazı şevlerinde oluşan kaymaların önlenmesi proje yapımı hizmet alımı işine ait sözleşme imzaladı. Bu sözleşmenin imzalanmış olmasına rağmen henüz harekete geçilmiş değil.

DSİ 9. Bölge Müdürlüğü açıklama yaptı, ancak bazı sorular yanıtsız kaldı

Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı'nın haber portalı, Gazetecilik Platformu'ndan Galip Akengin'in haberine göre, Elazığ’da bulunan DSİ 9. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada Kığı Barajı ile ilgili olarak teknik bilgiler verilerek şöyle denildi: “Kiğı Barajı ve HES Projesi, Bingöl ili Kiğı ilçesinin 12 km kuzeydoğusunda, Peri Suyu üzerinde, kil çekirdekli kaya dolgu tipinde, temelden 175 metre yükseklikte, 22,5 milyon m gövde dolgu hacmine sahip, 140 MW kurulu gücünde, yılda 450 milyon KWh enerji üretmek suretiyle yılda 220 milyon lira enerji faydası sağlayan çok önemli bir projedir. Kığı Barajı ve HES Santral Kazı Şevlerinde Oluşan Kaymaların Önlenmesi Proje Yapımı Hizmet Alımı işine ait sözleşme, DSİ 9. Bölge Müdürümüz Mahmut Dündar ile yüklenici Temelsu Uluslararası Mühendislik Hiz. A. Ş. arasında imzalandı. Ayrıca bu projenin sağlayacağı faydanın aksamaması için proje ile ilgili ilk değerlendirme toplantısı düzenlenerek, hazırlanacak projenin içeriği değerlendirildi.”

Ancak DSİ 9. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan bu açıklamada şu soruların yanıtının verilmediği görüldü:

-DSİ, 20 yılda tamamlanan barajı 2018 santral şevlerinin üçüncü defa yıkılmasına karşın 2018 yılında teslim alırken, 2,4 milyarlık maliyetine rağmen belli bir garantisi yok muydu?

-50 TL’ye alınacak bir ev eşyasının 2 yıl garantisi varken, 2,4 milyara mal olan bir barajın iki yılda yıkılmasına karşın yapım garantisi yok mu?

-10 aydır enerji üretmeyen barajın yıllık 300 milyon TL’lik geliri yüklenici firmadan tazmin edilecek mi?

Devletin katrilyonlarının heba edilmesi kabul edilebilir mi?

DSİ 9. Bölge Müdürü Dündar sorularımıza cevap verdi

Geçen ay yerel bir gazetenin manşetinde yer alan baraj haberinin ardından Bingöl Valisi Kadir Ekinci’nin başkanlığında yapılan İl Koordinasyon Kuruluna katılan DSİ 9. Bölge Müdürü Mahmut Dündar, kurul toplantısında bir gazetecinin sorularına cevap verdi.

Kendisine “100 TL’ye alacağınız elektronik bir aletin TSE gereği iki yıl garantisi vardır, 2,4 milyara mal olan Kiğı Barajı’nın santral şevlerinin yıkılması sonucu 11 aydır enerji üretilmiyor, yüklenici firmanın bu konuda bu yapımdan dolayı bir sorumluluğu yok mu?” şeklinde soru soran gazeteciye Dündar şu cevabı verdi:

“Baraj yapımının gövde bölümünün 15 yıllık garantisi vardır, heyelan nedeniyle çöken santral şevleri, garanti kapsamı dışında olan bir yerdir. İşin sahibi EUAŞ’dir, sorun doğrudur ancak sahada yapılan çalışmalar tamamlandı, işin projesi yapılıyor, 95 milyonluk bir bütçesi onaylandı, bir aya kadar ihale aşamasına gelmesini bekliyoruz” diye konuştu.