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'19'da yarışmacı 1 milyon liralık ödülü kazandı

Büyük ödülü kazanan yarışmacı, '19''un gelecek yeni bölümünde 1.100 lira için yeniden yarışacak

23 Haziran 2017 12:02

Kanal D'de yayınlanan '19' adlı bilgi yarışmasında dün gece Çağlar Patır isimli yarışmacı 1 milyon lira para ödülünü kazandı.

Çağlar Patır isimli yarışmacı, '19'a katıldığı günden bu yana çıktığı düellolarda rakiplerini eleyerek, kazandığı para ödülünü gün geçtikçe katlamıştı.

Dün akşam ekrana gelen bölümde ise para ödülünün 1 milyon lira olduğu gecede bir kez daha rakibini geride bırakan Çağlar Patır, 1 milyon liranin sahibi oldu.

Patır, '19' yarışmasının 24 Haziran Cumartesi Kanal D'de akşamı ekranlara gelecek yeni bölümünde ise 1.100 lira için yarışacak.

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