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1994'ün İçişleri Bakanı: 'Dokunmak' terörü çözmüyor

Nahit Menteşe: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 94'teki tabloyu yaşayacağız gibi...

22 Mayıs 2016 15:22

DEP'lilerin TBMM içinde gözaltına alındığı dönemin İçişleri Bakanı Nahit Menteşe, dokunulmazlıkların kaldırılması ile ilgili olarak "Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması, terör bakımından fayda sağlar mı? 1994 yılında bunu yaşadık. İyi mi oldu, kötü mü? Benim kanaatim, dokunulmazlıkların kaldırılması terörün çözümü açısından faydalı değil. Terör daha çok azacaktır" dedi.

Hedefinde HDP milletvekillerinin olduğu dokunulmazlıkların kaldırılması teklifinin kabul edilmesine dair tartışmalar sürüyor. En büyük endişe, milletvekillerinin 1994 yılında olduğu gibi Meclis’te tutuklanması. O dönemin İçişleri Bakanı Nahit Menteşe, 1994 yılındaki görüntülerin benzerinin yaşanabileceğini söyledi. 

Yarına Bakış’tan İsa Yazar'a konuşan Menteşe, o dönem DEP’li Leyla Zana, Hatip Dicle, Orhan Doğan ve Sırrı Sakık’ın TBMM içinde gözaltına alınması ve tutuklanmasının Türkiye açısından iyi sonuçlar doğurmadığını, terörün çözümüne fayda sağlamadığını, tam tersine terörün azmasına yol açtığını belirterek önceki gün Meclis’te 148 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasının yanlış olduğunu ifade etti. Menteşe, “Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması, terör bakımından fayda sağlar mı? 1994 yılında bunu yaşadık. İyi mi oldu, kötü mü? Benim kanaatim, dokunulmazlıkların kaldırılması terörün çözümü açısından faydalı değil. Terör daha çok azacaktır.” dedi.

 

“Kararı asla benimsemedim”

 

1994 yılında yaşananları da hatırlatan Menteşe, içişleri bakanı olmasına rağmen milletvekillerinin Meclis’ten çıkarken tutuklanmasından sonradan haberdar olduğunu anlattı. Menteşe, “Meclis’ten çıkarlarken hemen o akşam başsavcı talimat verdi, yakaladılar. İyi bir görüntü olmadı. İçişleri bakanıydım ama katiyen benimsemedim. Doğru değildi. Telefon açıp başsavcıya da doğru bir iş yapmadığını söyledim” ifadelerini kullandı.

Dokunulmazlıkların kaldırılmasına taraf olmadığını dile getiren Menteşe, “Yasama dokunulmazlığı 13. yüzyılda İngiltere’de hukuka giren müessese. O zamandan beri var. Kaldırılması geçmişte de doğru olmadı, bugün de olmaz. Meclis’te milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmış olması pozitif bir adım değildir” diye konuştu.

 

“Aynı görüntü ortaya çıkabilir”

 

Kendisinin 1994 yılında içişleri bakanı olmasına rağmen dokunulmazlıkların kaldırılmasına karşı olduğunu anlatan Menteşe, sonraki süreçte başsavcının devreye girip milletvekillerini tutuklattığını hatırlatarak, “Bugün de benzer bir tehlike söz konusu olabilir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla aynı şeyi yaşayacağız gibi. O tablonun tekrar yaşanmasını asla doğru bulmuyorum. Terör daha azar” Dedi.

 

O dönem ne demişti?

 

1994’te dokunulmazlıkları kaldırılan vekillerin tutuklanması, büyük tartışmalara yol açmıştı. Meclis tutanaklarına göre muhalefet, dokunulmazlıkları kaldırılan milletvekillerinin savunma haklarının ellerinden alınmasına itiraz ediyor. Dönemin Anavatan Partisi Milletvekili Hasan Korkmazcan, tutanaklara yansıyan ifadelerine göre, “Bazı milletvekilleri hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması kararına varıldıkça, bu milletvekillerinin Meclis kapısında polis tarafından gözaltına alındığını öğrenmiş bulunuyoruz. Savunma haklarını kullanmaları polisin bu hareketiyle imkânsız hale geliyor.” diyor. Nahit Menteşe ise bu eleştirilere “Tarafımızdan veyahut bakanlığımızdan herhangi bir talimat herhangi bir yere ulaşmış değildir” karşılığını veriyor.

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