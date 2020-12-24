1990'lı yılların gözde mankeni Stella Tennant evinde ölü bulundu

1990'ların ilk yıllarında Karl Lagerfeld, Versace başta olmak üzere ünlü tasarımcıların defilelerinde podyuma çıkan, dergilerin kapaklarını süsleyen model Stella Tennant hayatını kaybetti.

Evinde cansız bedeninin bulunan Tennant'ın ailesi tarafından yapılan açıklamada ünlü modelin 22 Aralık'ta hayata veda ettiği duyuruldu. Ünlü modelin ailesi tarafından yapılan açıklamada "Stella harika bir kadındı ve hepimiz için esin kaynağıydı. Çok özlenecek" denildi.

Ünlü modelin ölüm nedeni belirtilmedi. Ancak polis, yaptığı soruşturmanın ardından şüpheli bir durum olmadığını açıkladı.

Stella Tennant, 1970 yılında İskoçya'da dünyaya geldi.1993 yılında Vogue dergisinin İngiltere edisyonu için verdiği pozla kariyerinde büyük bir sıçrama yaptı. Daha sonra da ünlü firmaların tanıtım yüzü olarak görev aldı.

1999 yılında David Lasnet ile evlenen Tennant, kısa bir süre önce kocasından ayrılmıştı. Tennant, bu evlilikten dört çocuk sahibi olmuştu.

1998 yılında ilk hamileliğinde mesleğine veda eden Stella Tennant daha sonra tekrar podyumlara döndü.