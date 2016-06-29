Bakırköy Ruh Sağlığı Hastanesi'nde yatmış akıl hastalarının yazdığı 14 şaşırtıcı şiir

Bedia Tuncer, ‘Akıl hastalarının yazdıkları şiirler’ isimli derleme kitabın sahibi. Kendisi bir dönem Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi personeline okuma yazma eğitimi vermiş. Bunu yaparken bir yandan da akıl hastalarıyla ilgilenmiş. Ve sonra akıl hastalarının yazdıkları şiirleri derleyerek yayınlanmasını sağlamış. Basım tarihi 1964 olan bu kitap, dünyada türünün tek örneği olabilir.

'Akıl hastalarının yazdıkları şiirler' kitabından paylaşılan kitap sayfalarıyla, listelist.com tarafından derlenen en ilginç 14 şiir şöyle:

1. “Ağa koyun kaçırır, orman eşkiyası kütük kaçırır. Ve sonunda kaçırmak için bizlere, elbette akıl kalır.”

2. “Uyan kabrinden ey ünlü filozof Sokrat, yolunu öğret beni de filozof et… Ya da Allah’ım yeter azad et.”

3. “Hayat bazen tatlıdır bazen de acı. Tımarhane dinlemiyor ne hoca ne de hacı. Buraya düşenin başına geçiyor doğruluk tacı…”

4. “Günlerim taburcu olmamı beklemekle geçiyor. Gençliğim delilere hoş görünmekle bitiyor…”

5. “Kimi şaşar ve güler, tımarhanede meşhur olur mu hiç, der. Ama meşhur sözdür; her horoz kendi çöplüğünde öter.”

6. “Üsküdar taburculuk hasretiyle derinden, kalbimi hoplatıyor Bakırköy’ün treni. Hayretle karşılarım beni deli göreni”

7. “Ey insanlık etrafınıza bakınız. Milyonlarca delinin ızdırabıyla, daha çok alakalanınız.”

8. “Bir çift göz arıyorum…”

9. “Kalbim durmadan kanar, ciğerlerim ateşler içinde yanar.”

10. “Gül gönderirim kızmışsın, ne turşuluk kızmışsın.”

11. “Belki bir çöl olsaydı akıl hastanesi; gidenlerin gelmezdi tekrar geri dönesi.”

12. “Çünkü sen benim vücudum, ben de senin ruhunum.”

13. “Bin dokuz yüz altmış üç eksi, bin dokuz yüz elli dokuz; yıllardan arta kalan müşvik bir ses, aklaşan saçlarımız.”

14. “-Dursun- demişler durmuş. Dururken muhtar olmuş.”