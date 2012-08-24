T24 LogoT24 Logo
Yaşam

1960 model Ferrari 11 milyon dolar

Ferrari'nin 1960 model California 250 LWB Spider Competizione'ı açık artırma ile 11 milyon dolara satıldı

24 Ağustos 2012 15:19

Ferrari ABD'de düzenlenen ve uluslararası nitelikte en önemli otomotiv etkinlikleri arasında yer alan Peeble Beach Concours D'Elegance'da büyük ilgi gördü.

Etkinlikte Ferrari'nin en yeni modeli olarak dikkati çeken F12berlinetta'nın tanıtımını yapan Ferrari, sadece 9 adet üretilen 1960 model California 250 LWB Spider Competizione için  de açık artırma düzenledi. Klasik araç, açık artırmada 11  milyon dolara alıcı buldu.

Açık artırmada 1985 model Ferrari 288 GTO 1 milyon dolara, Ferrari 340 MM Spider ise yaklaşık 4,5 milyon dolara satıldı.

ETİKETLER

Ferrari1960 model California 250 LWB Spider Competizione11 milyon dolara

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24