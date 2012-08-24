1960 model Ferrari 11 milyon dolar

Ferrari ABD'de düzenlenen ve uluslararası nitelikte en önemli otomotiv etkinlikleri arasında yer alan Peeble Beach Concours D'Elegance'da büyük ilgi gördü.

Etkinlikte Ferrari'nin en yeni modeli olarak dikkati çeken F12berlinetta'nın tanıtımını yapan Ferrari, sadece 9 adet üretilen 1960 model California 250 LWB Spider Competizione için de açık artırma düzenledi. Klasik araç, açık artırmada 11 milyon dolara alıcı buldu.

Açık artırmada 1985 model Ferrari 288 GTO 1 milyon dolara, Ferrari 340 MM Spider ise yaklaşık 4,5 milyon dolara satıldı.