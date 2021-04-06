“1959 öncesi şampiyonlukları göz ardı etmek doğru gelmiyor” diyen Vahdettin Engin, 8 yıl önce “Onlar farklı kategori” demiş

T24 Spor

Galatasaray Lisesi müdürü Vahdettin Engin'in katıldığı bir televizyon programında "1959 öncesi şampiyonluklar" ile ilgili sözleri gündem yarattı. Engin, 1959 öncesi şampiyonluklar için "Tarihçi olarak kanaatim bunları göz ardı ederek sadece 1959 ve sonrasını kabul etmek doğru gelmiyor" dedi. Engin'in sosyal medyada ortaya ortaya çıkan ve 8 yıl öncesine ait olan görüntülerde, 1959 yılı öncesi şampiyonluklar için "Onlar farklı kategori" dediği görüldü.

Haber Global'de yayımlanan Kontra programına katılan Vahdettin Engin, 1959 yılı öncesi şampiyonluklar konusuna ilişkin görüşlerini dile getirdi. Engin,1959 öncesi şampiyonluklar için "Tarihçi olarak kanaatim bunları göz ardı ederek sadece 1959 ve sonrasını kabul etmek doğru gelmiyor" diye konuştu.

Vahdettin Engin'in, 8 yıl önce HaberTürk'te yayımlanan Tarihin Arka Odası programında bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Fenerbahçe'nin 9 şampiyonluğu farklı bir kategori olduğu için sayılmadı, 1959 sonrası değerlendiriliyor" dediği görüntüler ortaya çıktı.

TIKLAYIN - Galatasaray kulübü, Galatasaray Lisesi Müdürü Vahdettin Engin'i istifaya davet etti