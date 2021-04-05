Galatasaray kulübü, Galatasaray Lisesi Müdürü Vahdettin Engin'i istifaya davet etti

Galatasaray Kulübü, Galatasaray Lisesi Müdürü Prof. Dr. Vahdettin Engin’in 1959 öncesi şampiyonluklar hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle istifaya davet etti.

Geçen günlerde Haber Global’de yayınlanan “Kontra” isimli televizyon programına katılan ve 1959 öncesi şampiyonluklar hakkında yaptığı açıklamada, konunun tarihi açıdan bir tutarlılık yaratmadığını, federasyonun kurulduğu 1923 tarihinden itibaren değil, ilk futbol kaydının tutulduğu günden bu yana tüm şampiyonlukların sayılması gerektiğini savunan Prof. Dr. Vahdettin Engin için sarı-kırmızılı kulüpten istifa çağrısı geldi. Galatasaray Kulübü’nde yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Galatasaray Lisesi Müdürü Vahdettin Engin’in, dün akşam bir televizyon programında ‘1959 öncesi şampiyonluklar’ ile ilgili ifadeleri üzerine açıklama yapma gereği doğmuştur. Yönetimimiz, Vahdettin Engin’in Galatasaray Lisesi Müdürü olarak atanmasına karşı 7 Eylül 2019 tarihinde ‘… Galatasaray Lisemize rakip takım taraftarı bir kişinin müdür olarak atanması camiamızı derinden yaralamıştır. Başka renklere gönül vermiş bir kişinin, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu'nun sembolik de olsa doğal üyesi olması kabul edilemez. Geleneklerimize aykırı olan bu atamanın camiamızın beklentilerine uygun bir şekilde düzeltilmesini bekliyoruz.’ şeklinde bir bildiri yayınlamıştı.

Dün akşamki açıklamaları ile atanmasına karşı çıktığımız bu şahsa itirazımızın ne kadar haklı olduğu ortaya çıkmıştır. Rakip takımın sözde şampiyonluk talebinin kabul edilmesi yönünde görüş beyan eden Galatasaray Lisesi Müdürü Vahdettin Engin’i derhal istifaya davet ediyoruz.

1959 yılından (62 yıl) önce Ulusal Lig statüsünde; kuralı, kaidesi, çıkması ve düşmesi olmayan, süreklilik ve düzenlilik arz etmeyen turnuvalardaki birinciliklerin Türkiye Lig’i şampiyonlukları gibi değerlendirilmesi hem hukuka hem de tarihi gerçeklere kesinlikle aykırıdır!”