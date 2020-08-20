"1950'ler New York'unu daha doğru anlatacak": Batı Yakası Hikâyesi'nin yeni versiyonunda siyah başroller olacak

Oscar ödüllü yönetmen Steven Spielberg, Hollywood'da çeşitlilik ve kapsayıcılığı desteklemek amacıyla klasik müzikali Batı Yakası Hikâyesi'nin (West Side Story) yeni versiyonunda siyah başroller bulunacağını açıkladı.

CNN'de yer alan habere göre, yönetmen Spielberg ve Pulitzer ödüllü oyun yazarı Tory Kushner, 1961 yapımı Batı Yakası Hikâyesi'ne siyah başrol karakterler ekleyecek.

Müzikalin yeni yapımında Abe rolünü oynayacak Broadway yıldızı Curtis Cook, hikâyeye siyah bir başrol eklemenin 1950'ler New York'unu daha doğru tasvir edeceğini söyledi. Cook, "1957'de New York'ta çok fazla siyah olduğu halde maalesef orjinal versiyonu yaptıkları 1961'de yeterince siyah yoktu. Bu sefer bence gerçeği yansıtmaya karar verdiler ve bunun bir temsilcisi olduğum için şanslıyım" dedi.